La classifica senza errori arbitrali, quarta giornata: falsato il match di una big

La quarta giornata di serie A sarà ricordata soprattutto per l’ormai celebre “fotogramma” dello Stadium: era dentro oppure fuori il pallone arpionato da McKennie nel principio dell’azione che poi ha portato al vantaggio della Juventus sulla Lazio? Eppure, non è quello tra gli uomini di Allegri e quelli di Sarri l’incontro falsato del turno. Riguarda una big, ma non la Juve, né tanto meno la Lazio. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di serie A, aggiornata alla quarta di campionato.

Juve-Lazio, era dentro o fuori il pallone di McKennie?

Sarri e i laziali si sono lamentati molto, al punto da annunciare il silenzio stampa. Ma era davvero fuori il pallone di McKennie, oppure dentro come giurano gli juventini? Poche certezze dai replay, anche i vari fotogrammi sull’episodio sembrano essere stati presi da un dirigibile orbitante a diversi chilometri sopra lo Stadium. E allora, nel dubbio, meglio fidarsi della vista dell’assistente di Maresca. Che, peraltro, ha scontentato pure i sostenitori bianconeri per i tanti, forse troppi cartellini gialli a indirizzo dei calciatori della Vecchia Signora.

La svista di Fabbri in Genoa-Napoli: spinta su Anguissa

Pochi dubbi invece sulla svista di Fabbri in Genoa-Napoli. L’arbitro di Ravenna non ha visto una spinta evidente di De Winter su Anguissa prima che fosse battuto il calcio d’angolo del primo gol rossoblu, il VAR in situazioni del genere non può intervenire – il gioco era fermo – e il gol è stato convalidato. Il problema è che, dopo la spinta, il corner non doveva essere proprio calciato. Dunque, Napoli penalizzato e risultato del match di Marassi falsato.

Il derby Inter-Milan e le altre partite della quarta di Serie A

Polemiche anche sull’azione del primo gol dell’Inter nel derby, ma in ogni caso il clamoroso 5-1 inflitto dai nerazzurri ai rossoneri stempera ogni possibile polemica sulla direzione di Sozza. Poco da segnalare negli altri match, se si eccettua forse un eccesso di severità da parte di Marinelli nei confronti di Baschirotto in Monza-Lecce: probabilmente il cartellino giallo, e non il rosso, sarebbe stato opportuno per sanzionare l’intervento del difensore giallorosso ai danni dell’ex compagno Colombo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 12 INTER – 12 JUVENTUS 10 NAPOLI -2 9 MILAN 9 MILAN – 9 LECCE 8 JUVENTUS +1 9 NAPOLI 7 LECCE – 9 FROSINONE 7 BOLOGNA -2 7 TORINO 7 FROSINONE – 7 FIORENTINA 7 TORINO – 7 VERONA 7 FIORENTINA – 7 ATALANTA 6 VERONA – 7 BOLOGNA 5 ATALANTA – 6 ROMA 4 LAZIO -1 4 GENOA 4 ROMA – 4 MONZA 4 MONZA – 4 LAZIO 3 UDINESE – 3 UDINESE 3 SASSUOLO – 3 SASSUOLO 3 CAGLIARI – 2 CAGLIARI 2 SALERNITANA – 2 SALERNITANA 2 GENOA +3 1 EMPOLI 0 EMPOLI – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli