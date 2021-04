La classifica senza errori arbitrali: trentatreesima giornata

Nella nostra classifica l’Inter il suo scudetto l’ha già vinto. I nerazzurri conquistano il titolo anche nel campionato depurato da sviste ed errori determinanti, lo fanno con cinque giornate d’anticipo e – ironia della sorte – nel giorno in cui beneficiano di un errore a favore: non era da annullare, infatti, il gol del Verona che avrebbe portato all’1-1.

Inter-Verona, gol da convalidare

Tutto nasce da un contattino tra Faraoni e Handanovic qualche attimo prima della rete. Come spiegato dall’ex arbitro Marelli, non è vero che il portiere in area piccola non possa essere neppure sfiorato da un calciatore avversario. L’entità del tocco del calciatore del Verona, peraltro, non sembra tale da giustificare un fischio. Rete probabilmente da convalidare, Abisso però non se la sente di farlo e dalla sala Var non gli suggeriscono nulla.

Le altre partite del turno

Errore grave ed evidente anche in Lazio-Milan: inspiegabile il mancato annullamento del gol del 2-0 della Lazio, il tocco di Leiva su Calhanoglu a inizio azione è evidente. Orsato va a pure a rivedere le immagini, ma conferma la decisione e non si capisce perché. Un errore pesante, ma ininfluente ai fini del risultato finale visto il dominio laziale. Bene Massa in Fiorentina-Juventus (anche se Bonucci rischia col suo intervento su Vlahovic), qualche sbavatura non grave per Irrati in Cagliari-Roma. Nessun problema, infine, per Valeri in Torino-Napoli.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 83 punti; Napoli, Atalanta 68; Juventus 66; Milan 61; Lazio* 59; Roma 54; Sassuolo 49; Sampdoria 44; Torino* 43; Verona 42; Bologna 37; Udinese 36; Genoa 35; Spezia, Fiorentina 33; Cagliari 31; Benevento 29; Parma 19; Crotone 16.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 79 punti (-4); Atalanta 68; Napoli 66 (-2), Juventus 66, Milan 66 (+5); Lazio* 61 (+2); Roma 55 (+1); Sassuolo 52 (+3); Sampdoria 42 (-2); Verona 41 (-1); Udinese 39 (+3); Bologna 38 (+1); Genoa 36 (+1), Fiorentina 34 (+1); Spezia 33; Torino* 31 (-12), Cagliari 31, Benevento 31 (+2); Parma 20 (+1); Crotone 18 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

