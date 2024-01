La classifica senza errori arbitrali, ultima giornata d'andata: il 2024 si apre con una partita falsata

Se il 2023 si era chiuso con un errore gravissimo e con un match falsato (quello di Marassi tra Genoa e Inter, col fallo di Bisseck nell’azione del vantaggio nerazzurro non ravvisato), il 2024 è cominciato esattamente alla stessa maniera. Non manca, infatti, una partita condizionate da gravi sviste di arbitro e VAR nell’ultima giornata d’andata. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla diciannovesima di campionato.

Serie A, la disattenzione di arbitro e VAR

Impossibile non partire da Inter-Verona, dal fallo di Bastoni su Duda che esagera e stramazza al suolo, rimanendo a lungo immobili sul disastrato terreno di San Siro. Accentuato o meno, il contatto c’è ed è inspiegabile che nè l’arbitro Fabbri, nè il VAR Nasca lo abbiano preso in considerazione. Non a caso, l’AIA ha giudicato negativamente soprattutto la prova dell’addetto VAR, che sarà spedito in Serie B. Era lo stesso, tra l’altro, che non vide un penalty evidente in favore del Bologna alla seconda giornata, contro la Juventus.

Errori arbitrali, le altre gare del 19mo turno

Non solo Inter-Verona, comunque. Errori più o meno gravi pure in altre partite, anche se non determinanti. In Roma-Atalanta, ad esempio, Aureliano si perde un fallo da ammonizione a fine primo tempo: Kolasinac su Dybala. In Salernitana-Juventus, invece, manca un penalty dopo neppure un giro di lancette in favore dei bianconeri: fallo di Daniliuc su Yildiz. Errori che, in ogni caso, non hanno influenzato l’esito delle rispettive partite.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 48 INTER +3 45 JUVENTUS 46 JUVENTUS +3 43 MILAN 39 MILAN – 39 FIORENTINA 33 BOLOGNA -4 36 BOLOGNA 32 FIORENTINA – 33 ATALANTA 30 LAZIO -2 32 LAZIO 30 TORINO -4 31 ROMA 29 NAPOLI -2 30 NAPOLI 28 ATALANTA – 30 TORINO 27 ROMA +2 27 MONZA 25 MONZA – 25 GENOA 21 LECCE -1 22 LECCE 21 GENOA +1 20 SASSUOLO 19 SASSUOLO – 19 FROSINONE 19 FROSINONE +1 18 UDINESE 17 CAGLIARI -2 17 CAGLIARI 15 UDINESE +1 16 VERONA 14 EMPOLI -2 15 EMPOLI 13 VERONA -1 15 SALERNITANA 12 SALERNITANA +4 8

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

