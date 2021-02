La classifica senza errori arbitrali: ventiduesima giornata

Tante polemiche, un paio di allenatori sull’orlo di una crisi di nervi, parecchia carne al fuoco. La terza giornata di ritorno non tradisce le attese, anche sul fronte delle lamentele per gli arbitraggi. Due, in particolare, i match nell’occhio del ciclone: Napoli-Juventus e Inter-Lazio.

Napoli-Juve, i peccati veniali di Doveri

Qualche peccato veniale, ma nessun errore grave per Doveri in Napoli-Juve, la grande sfida dello stadio Maradona. A lamentarsi sono soprattutto i bianconeri, Pirlo in testa, per il rigore concesso agli azzurri e per la mancata espulsione di Di Lorenzo, già ammonito, per una trattenuta su Chiesa. Proteste eccessive: il rigore è ineccepibile a causa della manata di Chiellini sul volto di Rrahmani che taglia fuori il calciatore del Napoli dalla traiettoria del pallone, mentre il secondo giallo a Di Lorenzo non c’è dal momento che la trattenuta è talmente leggera da non essere valutata neppure fallosa da Doveri. Proteste anche di marca azzurra, peraltro, per un tocco di mano di Chiellini su colpo di testa di Maksimovic sullo 0-0 (il dubbio rimane) e per le mancate espulsioni dello stesso Chiellini e di Cuadrado, autori di brutti falli su Osimhen e Lozano: Doveri, tuttavia, in queste occasioni sembra valutare correttamente.

Inter-Lazio, bene Fabbri

Proteste anche da parte di Inzaghi e di tutta la Lazio per il rigore che vale l’1-0 per l’Inter: Hoedt entra in scivolata su Lautaro lanciato a rete e riesce a portargli via il pallone. Come riconosciuto dallo stesso tecnico biancoceleste, il difensore tocca prima la gamba dell’attaccante nerazzurro e poi il pallone, ragion per cui il penalty accordato da Fabbri è ineccepibile. E poco importa che sia stato concesso subito e non dopo consulto Var: le immagini avrebbero indotto il direttore di gara a concedere comunque la massima punizione. Pochi dubbi anche sul raddoppio di Lukaku, tenuto in gioco da Patric sul primo tocco di Brozovic che dà inizio all’azione, prima della carambola su Lazzari.

Le altre partite del turno

Poco da segnalare nelle altre gare. Il Milan reclama un rigore per una trattenuta su Ibrahimovic al 34′ della ripresa, ma le immagini danno ragione alla decisione di Chiffi di lasciar proseguire. In Cagliari-Atalanta Piccinini prima concede rigore ai rossoblu per un contatto Rugani-De Roon, poi torna giustamente sui suoi passi dopo consulto Var: è il difensore del Cagliari a colpire l’avversario e non viceversa. Giusto, invece, il rigore concesso da Massimi in Verona-Parma dopo on field review: Silvestri stende Karamoh che lo anticipa d’astuzia.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 56 punti; Juventus* 44; Milan 43; Napoli*, Roma 42; Atalanta 40; Lazio 38; Verona 33; Sassuolo 32; Sampdoria 30; Torino, Bologna, Benevento, Spezia, Genoa 24; Fiorentina, Udinese 21; Cagliari 15; Crotone, Parma 12.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 50 punti (-6); Milan 49 (+6); Roma 43 (+1); Juventus* 42 (-2); Napoli* 40 (-2), Atalanta 40, Lazio 40 (+2); Sassuolo 34 (+2); Verona 33; Sampdoria 30; Genoa 25 (+1); Bologna 24, Benevento 24, Spezia 24, Udinese 24 (+3); Fiorentina 22 (+1); Torino 17 (-7), Cagliari 15; Parma 13 (+1); Crotone 12.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

SPORTEVAI | 16-02-2021 10:30