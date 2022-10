04-10-2022 08:13

Che sia vera o meno la storia che a dire no all’ingaggio di Dybala per l’Inter sia stato Inzaghi, che non avrebbe voluto sacrificare il suo pupillo Correa, lo si saprà forse in futuro ma che la Joya sia stata corteggiata a lungo da Marotta è fatto acclarato. Dopo un’estate di tira e mola, con un inserimento fallito anche da parte del Napoli, alla fine l’argentino ha scelto la Roma e Mourinho, diventando sin dal primo giorno il nuovo re di Roma. Che per beffa del destino ha anche segnato contro i nerazzurri uno dei due gol con cui i giallorossi hanno espugnato il Meazza sabato scorso.

La rivincita di Dybala con l’Inter, gol a chi l’ha scartato

Un gol di classe e istinto – non senza qualche colpa da parte di Handanovic – che ha segnato il momentaneo pari della Roma prima della rete decisiva di Smalling a un quarto d’ora dalla fine. Una bella rivincita per la Joya, sedotta e abbandonata dall’Inter in estate ma anche uno schiaffo a quella che poteva essere la sua tifoseria.

La reazione di Dybala alle offese dei tifosi dell’Inter

Molti tifosi nerazzurri non hanno riservato un bel trattamento alla Joya sabato. Come si vede in un video che sta spopolando sul web sono stati numerosi gli insulti lanciati al suo indirizzo. Nel filmato si sentono voci sguaiate urlare a Dybala, prima che rientri negli spogliatoi a fine gara, insulti a ripetizione: “Dybalaaaa…Uomo di m…!”.

La reazione dell’argentino però è esemplare: Dybala sente tutto e si fa una sonora risata guardando negli occhi i suoi insultatori. Il video è diventato virale e sta scatenando le reazioni sul web.

Sui social arrivano applausi per Dybala

La parte più lucida del tifo interista giustifica la Joya: “Io tifo Inter e ti dico che è stato quasi un signore, avrebbe dovuto fare l’elicottero in faccia a Zhang e Marotta”, oppure: “Ha umiliato mezza Milano e tre quarti di Repubblica Popolare Cinese” e ancora: “Certo l’hanno presa proprio male per sto gol dell’ex”. C’è chi scrive: “Dybala voleva l’Inter? Sì, va bene che eravamo già a fine luglio ma poteva tranquillamente aspettare come ha fatto Belotti se voleva davvero l’Inter” e infine la chiosa sarcastica: “È stato poco rispettoso, un ex deve sempre rispettare i suoi vecchi tifosi”.