Lazio-Roma 0-0: Sarri rivela cosa ha detto a Mourinho, le parole su Immobile e poi se la prende con l'Olimpico

Sarri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio a reti bianche tra Lazio e Roma. Poi parla della reazione di Immobile alla mancata convocazione: "Ha detto che è meglio così"

12-11-2023 21:07

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Derby della Capitale senza vincitori né vinti. Ma Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico della Lazio elogia la prestazione dei suoi calciatori, se la prende con l’Olimpico, rivela cosa ha detto a Mourinho prima della partita e fa il punto sulle condizioni di Ciro Immobile.

Sarri analizza il derby: ecco le parole del tecnico

“Sono soddisfatto, stiamo ritrovando solidità dal punto di vista caratteriale, ora dobbiamo ritrovare quella pericolosità offensiva dello scorso anno – ha dichiarato Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn -. Il derby è la gara più sentita e la più difficile da giocare: quando una partita non la puoi vincere, non la devi neanche perdere. Abbiamo creato di più, ma va bene anche così per la prestazione”. Poi un appunto sull’Olimpico: “Dispiace giocare su un terreno in queste condizioni, per noi, che costruiamo dal basso, è difficilissimo”.

Lazio-Roma è stata anche la sfida tra Sarri e Mourinho: cosa si sonno detti

Sarri confessa che i due si erano visti prima della partita. “Gli ho detto: ‘Sei veramente un rompico…ni’ (ride, ndt). E lui mi ha risposto: ‘Se è per questo anche tu‘. Ma ci vogliamo bene lo stesso”. Poi il tecnico di Figline Valdarno continua: “Il Mourinho persona è di alto livello, meno quando fa il personaggio”.

Come sta Immobile e come ha preso la mancata convocazione

“È palesemente in crescita – dice il tecnico della Lazio -. E speriamo che in queste due settimane possa crescere ancora. Ma dopo il gol in Champions è anche molto più sereno. Se Immobile è rammaricato per la mancata convocazione in Nazionale? Abbiamo parlato perché temevo ripercussioni, invece mi ha rivelato che tutto sommato è stato meglio così. Ha bisogno di allenarsi con continuità”.

Romagnoli fissa gli obiettivi dopo il pareggio nel derby

Così a Dazn il difensore biancoceleste, leader e tifoso della Lazio: “Un punto importante, anche se dispiace perché volevamo vincerla. Avremmo fatto un bel passo importante in classifica. Ora c’è la sosta, abbiamo bisogno di recuperare dopo un periodo intenso in cui abbiamo speso tanto”. Della partita Romagnoli dice: “La Roma è partita meglio di noi nei primi minuti, poi abbiamo preso la partita in mano, anche se nel finale siamo calati”. Romagnoli fissa gli obiettivi: “In Champions bisogna passare il turno e in campionato dobbiamo tornare a vincere. Il derby? Ho sempre sognato giocarlo”.