Le probabili formazioni della 20a giornata: Napoli e Juve con assenze sospette causa mercato

Serie A 2024-25, 20° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Ventesima giornata di campionato con tanti scontri testa-coda e nessuno scontro in vetta. Con le antenne drizzate verso radio mercato si registrano defezioni che in qualche caso suonano più diplomatiche che dettate da effettivi problemi fisici gravi. Della serie: non acciacchiamo il gioiellino che sennò si deprezza o salta la trattativa… Tra le assenze più sospette della giornata c’è sicuramente quella di Kvara in Napoli-Verona, match mai banale per i partenopei (vedi partita di andata…) e che Conte deve affrontare senza Politano e Buongiorno infortunati da tempo non sospetto. Gli azzurri hanno trovato in Neres un’alternativa convincente e sarà lui in tandem con Lukaku a guidare l’attacco della capoclassifica contro i veneti che scendono sotto il Vesuvio rimaneggiati dalle assenze di Serdar e Tchatchoua.

Altra assenza molto sospetta è quella di Dusan Vlahovic, atteso protagonista in Toro-Juve. Il serbo appena rientrato dalla trasferta araba si è fiondato al JMedical e gli è stato diagnosticato uno strappo muscolare, per cui è probabile che Motta ricorra a Weah falso nueve o a qualche altra alchimia vista l’assenza di attaccanti di ruolo nella striminzita rosa bianconera. Sempre a proposito di assenze importanti in casa Juve, c’è da segnalare quella di Locatelli squalificato, al suo posto possibile l’impiego di Douglas Luiz: nel caso in cui anche stavolta il mister dovesse puntare su qualcun altro sarebbe da leggersi come un messaggio di bocciatura definitiva e/o di trattativa in corso per il suo ritorno in Premier. L’Inter va a Venezia e si augura una trasferta comoda anche se rinunciare a Calhanoglu e a mezza difesa non è semplicissimo. Il Milan ringalluzzito dalla Supercoppa ospita il Cagliari e dovrebbe ripartire dagli eroi di Riad e con un Conceicao in panchina in più: nei sardi assenti Luvumbo e Mina. L’Atalanta va a Udine spuntata, così come i friulani orfani dello squalificato Lucca. La Lazio affronta il Como rinunciando in un colpo solo a Gila, Castellanos e Zaccagni: rilancio per Gigot in mezzo alla difesa e visti i precedenti non si sa se i tifosi biancocelesti possono stare sereni…

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 10 Gennaio 2025 ore 20:45 Lazio 4-2-3-1 Como 4-2-3-1 Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) S. Gigot (2) A. Romagnoli (13) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) F. Dele-Bashiru (7) T. Noslin (14) B. Dia (19) Probabili titolari Pepe Reina (25) I. Van der Brempt (77) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) Y. Engelhardt (26) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, E. Hysaj, L. Pellegrini, T. Bašić, G. Castrovilli, M. Lazzari, André Anderson, L. Tchaouna E. Audero, F. Barba, A. Chiesa, M. Sala, D. Baselli, M. Braunöder, A. Iovine, B. Kone, L. Mazzitelli, S. Verdi, A. Belotti, A. Gabrielloni Squalificati M. Zaccagni - Termina il 11-01-2025 , V. Castellanos - Termina il 11-01-2025 , Mario Gila - Termina il 11-01-2025 E. Goldaniga - Termina il 12-01-2025 Indisponibili Pedro - Infortunio alla coscia - Rientra il 13-01-2025 , M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-02-2025 , Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-01-2025 Sergi Roberto - Strappo muscolare Sabato 11 Gennaio 2025 ore 15:00 Empoli 3-1-4-2 Lecce 4-3-3 Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) A. Grassi (5) E. Gyasi (11) L. Cacace (13) T. Anjorin (8) L. Henderson (6) L. Colombo (29) S. Esposito (99) Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) Y. Ramadani (20) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) P. Dorgu (13) N. Krstović (9) Tete Morente (7) Riserve S. Perisan, J. Seghetti, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, J. Bacci, Y. Maleh, E. Ekong, I. Konate A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, K. Bonifazi, A. Pelmard, L. Hasa, Þ. Helgason, M. Kaba, F. Marchwiński, E. McJannet, R. Oudin, R. Burnete, J. Karlsson, S. Pierotti, A. Rebić Squalificati - - Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 12-01-2025 , N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 , G. Pezzella - Lesione al polpaccio - Rientra il 12-01-2025 , S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia - Rientra il 12-01-2025 N. Sansone - Altro, H. Rafia - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-02-2025 , L. Banda - Altro - Rientra il 17-02-2025 , Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 17-02-2025 , M. Berisha - Infortunio alla coscia Sabato 11 Gennaio 2025 ore 15:00 Udinese 3-5-2 Atalanta 3-4-1-2 Probabili titolari R. Sava (90) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) M. Payero (5) J. Zemura (33) A. Sánchez (7) F. Thauvin (10) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) O. Kossounou (3) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) D. Zappacosta (77) M. Pašalić (8) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) Riserve D. Padelli, E. Piana, E. Ebosse, C. Kabasele, H. Kamara, I. Touré, A. Atta, J. Ekkelenkamp, Rui Modesto, Iker Bravo, D. Pizarro F. Rossi, Rui Patrício, G. Scalvini, R. Tolói, M. Brescianini, A. Manzoni, M. Palestra, M. Ruggeri, L. Samardžić, I. Sulemana, V. Vlahović, N. Zaniolo Squalificati L. Lucca - Termina il 12-01-2025 - Indisponibili Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, K. Davis - Lesione al polpaccio - Rientra il 12-01-2025 , M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , Oier Zarraga - Infortunio all'inguine - Rientra il 12-01-2025 J. Cuadrado - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-01-2025 , G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , M. Retegui - Infortunio alla coscia - Rientra il 15-01-2025 Sabato 11 Gennaio 2025 ore 18:00 Torino 3-5-2 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) M. Vojvoda (27) G. Maripán (13) A. Masina (5) M. Pedersen (16) N. Vlašić (10) K. Linetty (77) G. Gineitis (66) B. Sosa (24) A. Sanabria (9) Y. Karamoh (7) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) K. Thuram (19) T. Koopmeiners (8) S. Mbangula (51) N. González (11) K. Yıldız (10) T. Weah (22) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, V. Lazaro, A. Ciammaglichella, I. Ilić, A. Tamèze, C. Adams, A. Njie M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, Danilo, V. Adžić, N. Fagioli, W. McKennie, Douglas Luiz Squalificati - M. Locatelli - Termina il 12-01-2025 Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore, S. Ricci - Infortunio alla coscia, Saúl Coco - Strappo muscolare, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-01-2025 , D. Vlahović - Strappo muscolare, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-05-2025 , J. Rouhi - Strappo muscolare Sabato 11 Gennaio 2025 ore 20:45 Milan 4-2-3-1 Cagliari 4-2-3-1 Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) F. Tomori (23) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) F. Terracciano (42) C. Pulišić (11) T. Reijnders (14) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Probabili titolari A. Sherri (71) G. Zappa (28) M. Wieteska (23) S. Luperto (6) A. Obert (33) A. Makoumbou (29) M. Adopo (8) N. Zortea (19) N. Viola (10) T. Augello (3) R. Piccoli (91) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, D. Calabria, M. Gabbia, Álex Jiménez, S. Pavlović, I. Bennacer, K. Zeroli, T. Abraham, F. Camarda, M. Liberali V. Iliev, Paulo Azzi, J. Palomino, A. Deiola, G. Gaetano, R. Marin, M. Prati, M. Felici, G. Lapadula, L. Pavoletti Squalificati - - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , S. Chukwueze - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 03-02-2025 , N. Okafor - Lesione al polpaccio - Rientra il 12-01-2025 Y. Mina - Distorsione alla caviglia, Zito Luvumbo - Distorsione alla caviglia - Rientra il 12-01-2025 , G. Ciocci - Altro Domenica 12 Gennaio 2025 ore 12:30 Genoa 4-1-4-1 Parma 4-3-3 Probabili titolari N. Leali (1) K. De Winter (4) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) M. Badelj (47) S. Sabelli (20) M. Thorsby (2) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) B. Balogh (4) L. Valenti (5) E. Valeri (14) A. Hainaut (20) Hernani (27) S. Sohm (19) P. Almqvist (11) V. Mihăilă (28) M. Cancellieri (22) Riserve P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, A. Vogliacco, A. Zanoli, E. Bohinen, L. Kasa, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, M. Balotelli, I. Dorgu, J. Ekhator L. Chichizola, E. Corvi, G. Leoni, N. Trabucchi, W. Cyprien, D. Camara, M. Keita, E. Plicco, A. Benedyczak, A. Bonny, A. Haj Mohamed Squalificati - - Indisponibili R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , Junior Messias - Lesione al polpaccio - Rientra il 10-02-2025 , B. Norton-Cuffy - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , Vítinha - Strappo muscolare - Rientra il 18-01-2025 , A. Matturro - Infortunio alla spalla - Rientra il 13-01-2025 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-02-2025 G. Di Chiara - Altro, Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 20-01-2025 , N. Estévez - Infortunio alla coscia - Rientra il 13-01-2025 , D. Man - Infortunio alla schiena - Rientra il 13-01-2025 , Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 Domenica 12 Gennaio 2025 ore 15:00 Venezia 3-5-2 Inter 3-1-4-2 Probabili titolari F. Stanković (35) G. Altare (15) J. Idzes (4) M. Šverko (33) F. Zampano (7) G. Busio (6) H. Nicolussi (14) M. Ellertsson (77) F. Carboni (79) J. Yeboah (10) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) A. Bastoni (95) Carlos Augusto (30) D. Frattesi (16) D. Dumfries (2) F. Dimarco (32) N. Barella (23) H. Mkhitaryan (22) M. Thuram (9) L. Martínez (10) Riserve M. Grandi, J. Joronen, A. Candela, R. Haps, R. Sagrado, J. Schingtienne, B. Bjarkason, A. Chiesurin, S. El Haddad, M. Kofod Andersen, C. Gytkjær, A. Raimondo A. Calligaris, Josep Martínez, M. Aidoo, M. Motta, T. Palacios, K. Asllani, T. Berenbruch, T. Buchanan, P. Zieliński, M. Arnautović, M. Taremi Squalificati - - Indisponibili A. Duncan - Lesione al polpaccio - Rientra il 13-01-2025 , D. Črnigoj - Altro, M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 14-06-2025 , G. Oristanio - Strappo muscolare, I. Doumbia - Altro S. de Vrij - Infortunio alla coscia, F. Acerbi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , H. Çalhanoğlu - Infortunio all'inguine, R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 24-02-2025 , J. Correa - Lesione al polpaccio, B. Pavard - Infortunio alla coscia - Rientra il 13-01-2025 Domenica 12 Gennaio 2025 ore 18:00 Bologna 4-2-3-1 Roma 3-5-2 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) E. Holm (2) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) J. Odgaard (21) G. Fabbian (80) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) M. Koné (17) L. Paredes (16) E. Le Fée (28) Angeliño (3) P. Dybala (21) A. Dovbyk (11) Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, T. Corazza, L. De Silvestri, M. Erlić, C. Lykogiannis, L. Ferguson, K. Urbański, T. Dallinga, S. Iling-Junior, D. Ndoye, R. Orsolini R. Bellucci, G. De Marzi, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, T. Baldanzi, N. Pisilli, N. Zalewski, S. El Shaarawy, E. Shomurodov, M. Soulé Squalificati - - Indisponibili M. Aebischer - Altro - Rientra il 19-01-2025 , O. El Azzouzi - Altro - Rientra il 19-01-2025 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 M. Ryan - Altro, B. Cristante - Distorsione alla caviglia - Rientra il 27-01-2025 , Z. Çelik - Altro, L. Pellegrini - Infortunio alla coscia Domenica 12 Gennaio 2025 ore 20:45 Napoli 4-3-3 Hellas Verona 3-4-1-2 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) David Neres (7) R. Lukaku (11) L. Spinazzola (37) Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) D. Lazović (8) R. Belahyane (6) O. Duda (33) D. Bradarić (12) T. Suslov (31) C. Tengstedt (11) A. Sarr (9) Riserve N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, P. Mazzocchi, B. Gilmour, F. Gioielli, L. Hasa, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin A. Berardi, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Faraoni, G. Magnani, Y. Okou, Dani Silva, G. Kastanos, F. Alidou, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento Squalificati - S. Serdar - Termina il 13-01-2025 , J. Tchatchoua - Termina il 13-01-2025 Indisponibili M. Politano - Lesione al polpaccio, M. Olivera - Lesione al polpaccio, K. Kvaratskhelia - Strappo muscolare, A. Buongiorno - Infortunio alla schiena - Rientra il 03-02-2025 A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 13-01-2025 Lunedì 13 Gennaio 2025 ore 20:45 Monza 3-4-2-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) S. Birindelli (19) W. Bondo (38) A. Bianco (42) Pedro Pereira (13) Dany Mota (47) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) D. Cataldi (32) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) R. Sottil (7) M. Kean (20) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, L. Caldirola, N. Postiglione, J. Akpa Akpro, S. Sensi, M. Valoti, P. Ciurria, O. Forson, D. Maldini, M. Marić, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato T. Martinelli, P. Terracciano, M. Kayode, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, N. Valentini, J. Ikoné, R. Mandragora, A. Richardson, M. Caprini, C. Kouamé Squalificati D. D'Ambrosio - Termina il 14-01-2025 - Indisponibili A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 14-01-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , G. Kyriakopoulos - Strappo muscolare A. Guðmundsson - Distorsione alla caviglia - Rientra il 14-01-2025

Tutte le partite di questa giornata