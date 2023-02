La Roma impatta 1-1 a Lecce e perde un'ottima occasione in chiave Champions League. Falcone para tutto, gara da dimenticare per Ibañez. Pellegrini ancora troppo mollo

11-02-2023 20:11

Dopo aver battuto Atalanta e Lazio, e fermato 2-2 il Milan, il Lecce costringe al pareggio (1-1) anche la Roma. Nello scontro del Via del Mare, i salentini escono a testa altissima, con una prova che premia l’ottima organizzazione data alla squadra da Baroni. Esce, invece, senza grandi certezze, Mourinho, che perde un’occasione importante per mettere in cascina punti importanti per la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il migliore in campo è senza dubbio Falcone, perfetto con tre interventi da capogiro su Abraham. Ancora devastante Baschirotto, perfetto Hjulmand, che sa anche quando occorre sporcarsi le mani. Per la Roma, bene Dybala e Abraham, a cui è mancato solo il gol e non per suoi demeriti. Prova davvero opaca per Pallegrini. Altra gara da dimenticare per Ibañez.

Lecce-Roma, gli highlights del match

L’avvio del Lecce è da incorniciare, con folate improvvise e cambi di gioco che costringono la Roma sulla difensiva. Il giusto premio arriva con quello che sta diventando sempre più un marchio di fabbrica: il corner sulla testa dell’ariete Baschirotto. Il centrale colpisce in tuffo eludendo la marcatura di Smalling e supera Rui Patricio con la deviazione decisiva di Ibañez. Autorete del brasiliano e vantaggio per i salentini.

L’1-0 dura appena 10′, con il rigore trasformato al 17′ da Dybala dopo il colpo con il braccio di Strefezza sul corner tagliato di Pellegrini. Ci pensa, poi, Falcone a salvare i padroni di casa con tre interventi miracolosi su Abraham a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Nella ripresa, la gara non regala vere e proprie occasioni limpide, con le retroguardie che hanno la meglio e il pareggio che non cambia più.

Lecce-Roma, le pagelle dei salentini

Falcone 8: Devastante, para ogni cosa e diventa il peggior incubo di Abraham chiudendo alla grande su almeno tre nitide occasioni da rete. Solo il rigore lo fa tornare per un attimo a una dimensione umana

Devastante, para ogni cosa e diventa il peggior incubo di Abraham chiudendo alla grande su almeno tre nitide occasioni da rete. Solo il rigore lo fa tornare per un attimo a una dimensione umana Gendrey 6,5: Deve vedersela con un cliente scomodo come El Shaarawy e non sfigura affatto

Deve vedersela con un cliente scomodo come El Shaarawy e non sfigura affatto Baschirotto 7: Sta diventando una sentenza lì davanti, altra giocata che porta un gol alla causa. Dietro difende con attenzione e, non c’è nemmeno da dirlo, fisico

Sta diventando una sentenza lì davanti, altra giocata che porta un gol alla causa. Dietro difende con attenzione e, non c’è nemmeno da dirlo, fisico Umtiti 5,5: Preso in mezzo da Dybala e Abraham spesso ci capisce davvero poco, per sua fortuna in porta c’è un alieno

Preso in mezzo da Dybala e Abraham spesso ci capisce davvero poco, per sua fortuna in porta c’è un alieno Gallo 6,5: Prova gagliarda e precisa in chiusura e ripartenza. E’ costretto ad alzare bandiera bianca per un problema a metà ripresa ( 74′ Pezzella sv )

Prova gagliarda e precisa in chiusura e ripartenza. E’ costretto ad alzare bandiera bianca per un problema a metà ripresa ( ) Blin 5,5: E’ il meno brillante dei suoi, ma solo per qualche errore di troppo in inserimento e impostazione

E’ il meno brillante dei suoi, ma solo per qualche errore di troppo in inserimento e impostazione Hjulmand 7,5: Altra prova da leader assoluto del centrocampo. Dà ordine, regala equilibrio e recupera un’infinità di palloni. Il giallo nel finale è tanto un rischio quanto necessario per salvare i suoi. Capitano vero

Altra prova da leader assoluto del centrocampo. Dà ordine, regala equilibrio e recupera un’infinità di palloni. Il giallo nel finale è tanto un rischio quanto necessario per salvare i suoi. Capitano vero Gonzalez 6: Voglia, gamba e corsa, non manca nulla, come sempre, nella gara dello spagnolo. Nella ripresa si prende un giallo evitabile e Baroni decide di non correre rischi e lo richiama in panchina ( 66′ Askildsen sv )

Voglia, gamba e corsa, non manca nulla, come sempre, nella gara dello spagnolo. Nella ripresa si prende un giallo evitabile e Baroni decide di non correre rischi e lo richiama in panchina ( ) Strefezza 6: Serve il cross al centro da cui nasce il vantaggio, poi si perde un pochino incartandosi fin troppo spesso al momento di pungere ( 74′ Banda 6,5: Entra e regala grande vivacità sfruttando la sua corsa e fisicità, non si rende mai veramente pericoloso, ma non per suoi demeriti)

Serve il cross al centro da cui nasce il vantaggio, poi si perde un pochino incartandosi fin troppo spesso al momento di pungere ( Entra e regala grande vivacità sfruttando la sua corsa e fisicità, non si rende mai veramente pericoloso, ma non per suoi demeriti) Colombo 5,5: Preso in consegna da Smalling e Mancini vive una serata opaca e avara di palloni giocabili. Prova ad arretrare per entrare più nel gioco, ma il risultato non cambia( 66′ Voelkerling sv )

Preso in consegna da Smalling e Mancini vive una serata opaca e avara di palloni giocabili. Prova ad arretrare per entrare più nel gioco, ma il risultato non cambia( ) Di Francesco 6: Quando si accende, per la Roma suona l’allarme. Arriva puntualmente sul fondo, ma pecca di precisione al momento del cross e vanifica la sua buona gamba (88′ Oudin sv)

Rivivi tutte le emozioni della sfida del Via del Mare

Lecce-Roma, le pagelle dei capitolini

Rui Patricio 6: Incassa il gol del vantaggio del Lecce ed esce di scena senza essere costretto a ulteriori interventi

Incassa il gol del vantaggio del Lecce ed esce di scena senza essere costretto a ulteriori interventi Mancini 6,5: Cresce con il passare dei minuti e, in una serata in cui c’è da metterci fisico e personalità, non si tira di certo indietro

Cresce con il passare dei minuti e, in una serata in cui c’è da metterci fisico e personalità, non si tira di certo indietro Smalling 6: Discorso simile a quello di Mancini, sul vantaggio del Lecce prova a contenere Baschirotto, ma nemmeno la sua esperienza e forza riesce a bloccare il numero 6 dei salentini

Discorso simile a quello di Mancini, sul vantaggio del Lecce prova a contenere Baschirotto, ma nemmeno la sua esperienza e forza riesce a bloccare il numero 6 dei salentini Ibañez 4: Avvio choc, con l’intervento colpevolmente sufficiente che porta al corner da cui nasce la sua autorete, sfortunata, ma evitabile

Avvio choc, con l’intervento colpevolmente sufficiente che porta al corner da cui nasce la sua autorete, sfortunata, ma evitabile Zalewski 5,5: Dalla sua parte la Roma si vede poco o nulla. Chiamato a spingere e difendere, alla fine manca in entrambe le fasi

Dalla sua parte la Roma si vede poco o nulla. Chiamato a spingere e difendere, alla fine manca in entrambe le fasi Cristante 6,5: Prova più che positiva. Conferma gara dopo gara la propria maturità e avere accanto uno come Matic non può che fargli bene

Prova più che positiva. Conferma gara dopo gara la propria maturità e avere accanto uno come Matic non può che fargli bene Matic 7: Gara di sostanza e personalità, come sempre. Giganteggia in mediana. Gran parte del gioco giallorosso passa dai suoi piedi ( 82′ Wijnaldum 6: voto di incoraggiamento, per un ritorno importante, oltre il campo)

Gara di sostanza e personalità, come sempre. Giganteggia in mediana. Gran parte del gioco giallorosso passa dai suoi piedi ( voto di incoraggiamento, per un ritorno importante, oltre il campo) El Shaarawy 5,5: A lungo andare perde il duello con Gendrey e si vede costretto a una gara a cui manca sempre il colpo decisivo per monetizzare la sempre importante mole di chilometri macinati sulla fascia

A lungo andare perde il duello con Gendrey e si vede costretto a una gara a cui manca sempre il colpo decisivo per monetizzare la sempre importante mole di chilometri macinati sulla fascia Pellegrini 5: Altra prestazione molle e senza strappi. Il momento non proprio felicissimo del capitano giallorosso è riassunto al meglio dall’occasione sprecata nel finale di gara. E’ sfortunato, perché la sfera rimbalza su una zolla, ma ignora il compagno libero a destra e sbaglia a calciare dal limite ( 87′ Solbakken sv )

Altra prestazione molle e senza strappi. Il momento non proprio felicissimo del capitano giallorosso è riassunto al meglio dall’occasione sprecata nel finale di gara. E’ sfortunato, perché la sfera rimbalza su una zolla, ma ignora il compagno libero a destra e sbaglia a calciare dal limite ( ) Dybala 6,5: Dai suoi piedi può sempre nascere qualcosa di importante. Con la palla tra i piedi è sempre prezioso. Si vede meno del solito, ma ha il merito di trasformare il penalty che vale l’1-1

Dai suoi piedi può sempre nascere qualcosa di importante. Con la palla tra i piedi è sempre prezioso. Si vede meno del solito, ma ha il merito di trasformare il penalty che vale l’1-1 Abraham 6,5: Partita quasi perfetta dell’inglese, il problema è che c’è ha deciso di fare meglio e negargli la gioia del gol (82′ Belotti sv)

La pagella dell’arbitro

Gianluca Aureliano, arbitraggio più che positivo per il fischietto bolognese. Voto 6,5. Ottimo nel vedere immediatamente il rigore per la Roma sul tocco con il braccio in area di Strefezza. Tiene le redini del match prendendo spesso la decisione giusta ed estraendo al momento opportuno i cartellini necessari per calmare gli animi. Probabilmente, manca il secondo giallo per Strefezza a inizio ripresa.

I prossimi appuntamenti della Roma

Dopo la trasferta di Lecce, la Roma si prepara al doppio appuntamento con il play-off di Europa League contro il Salisburgo. Andata in Austria giovedì 16 alle 18.45, ritorno la settimana successiva alle 21. Nel mezzo, la gara interna con l’Hellas Verona, poi, il 5 marzo l’appuntamento da non sbagliare contro la Juventus all’Olimpico.