Makkelie, arbitro di Italia-Croazia, va a casa: promossi, bocciati e tutti gli errori della prima fase

Rosetti, presidente commissione arbitri UEFA, ha già tagliato i primi arbitri dopo fase a gironi di Euro 2024. Le spiegazioni dei casi da moviola

Cosa va e cosa non VA(R): Rosetti fa il punto. L’ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano, attuale presidente della Commissione Arbitri della UEFA, ha analizzato tutti gli episodi critici riguardo i possibili errori dei direttori di gara impegnati finora ad Euro 2024. Dopo le prime 36 partite, Rosetti ha già deciso gli arbitri che proseguiranno alle fasi finali del torneo e chi, invece, tornerà a casa. I casi di moviola e le spiegazioni, fornite dal designatore UEFA, sui casi arbitrali più scottanti della prima fase dell’Europeo.

Euro 2024, Rosetti: primi tagli dalla lista degli arbitri

Danny Makkelie è stato escluso dalla lista degli arbitri degli Europei dall’Uefa, guidata da Roberto Rosetti, e ha fatto ritorno a Rotterdam. Il motivo principale dell’esclusione è il non aver visto un fallo di mano di Frattesi durante Croazia-Italia, nonostante l’intervento perfetto del VAR. Inoltre, sono stati criticati gli 8 minuti di recupero concessi che hanno permesso all’Italia di avanzare agli ottavi.

Anche Guida è rientrato in Italia per evitare di avere troppi arbitri italiani con l’Italia ancora in gioco e con Orsato candidato alla finale. Altri arbitri esclusi includono Gil Manzano, Kruzaliak, e Kovacs.

Euro 2024, criticità ed errori arbitrali

Rosetti ha analizzato le prime 36 partite del torneo, evidenziando le criticità riscontrate. Due situazioni borderline per possibili calci di rigore sono state segnalate: una riguardante Orsato in Svizzera-Germania per un abbraccio di Widmer a Beier, e due episodi in Scozia-Ungheria. Rosetti ha sottolineato che queste situazioni non erano abbastanza nette per un intervento VAR, ma comunque discutibili.

Euro 2024, l’analisi del giallo a Donnarumma

Il giallo dato a Donnarumma – al minuto 15′ della gara contro la Spagna – è stato analizzato, riguardo l’importanza della collaborazione tra arbitro e capitano. Donnarumma (capitano) è stato ammonito perché è uscito dalla porta per parlare con l’arbitro mentre Jorginho, incaricato di comunicare con il direttore di gara, stava già chiedendo spiegazioni. Rosetti ha sollevato la questione se sia sensato nominare un portiere come capitano con queste regole.

Euro 2024, statistiche arbitraggi in confronto ad Euro 2020

Le partite sono durate leggermente meno rispetto al 2021 (59’10” contro 60’30”). Il numero di falli è rimasto invariato rispetto a tre anni fa (808 falli, 22,4 per partita). Sono stati dati molti più cartellini gialli (166, quasi 5 per partita, rispetto ai 98 del 2021). C’è stato un cartellino rosso in più rispetto all’ultima edizione (3 contro 2). In totale, ci sono stati 20 interventi del VAR per correzioni in 36 partite, con un intervento ogni 1,8 gare, rispetto a uno ogni 2,5 gare nell’ultimo campionato italiano.