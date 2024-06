Spagna-Italia, moviola: il mistero Donnarumma e il record di Cristante

La prova dell’arbitro Slavko Vincic nel match di Gelsenkirchen analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito cinque giocatori in tutto

Classe 1979 di Maribor, Slavko Vincic – scelto per il big match tra Italia e Spagna, è stato l’arbitro della finale di Champions tra Real Madrid e Bayer Leverkusen. Una curiosità: il 28 maggio 2020 si ritrovò coinvolto in una vicenda di sesso droga e armi. La sua unica ‘colpa’ fu quella di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Già, Vincic accettò un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando all’improvviso la polizia fece irruzione e arrestò circa 30 persone, tra cui proprio l’arbitro sloveno. Fu poi subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Internazionale dal 2010 è considerato uno degli arbitri più solidi anche se al debutto a Euro2024 in Ungheria-Svizzera ha lasciato a desiderare ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Vincic con Spagna e Italia

L’ultima occasione in cui Vincic ha arbitrato Spagna o Italia, ha diretto… entrambe: c’era lui a fischiare nella semifinale di Nations League del 2023, vinta per 2-1 dalla Roja sulla nazionale allora diretta da Roberto Mancini. In quella circostanza a prevalere fu la Roja che ebbe la meglio (2-1) con il gol in zona di Cesarini di Joselu. Vincic assegnò un rigore agli azzurri poi realizzato da Immobile e annullò una rete a Frattesi per fuorigioco. Prima della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna andata in scena nel giugno 2023, gli azzurri avevano già incrociato Slavko Vincic durante il cammino trionfale agli Europei del 2021. Lo sloveno, infatti, arbitrò i quarti di finale contro il Belgio, quando la Nazionale allora allenata da Roberto Mancini s’impose 2-1 grazie ai gol di Barella e Insigne. In generale, i precedenti con ls Spagna sono tre (due pareggi e una vittoria) e quelli con l’Italia quattro (tre vittorie e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti sloveni Tomasz Klancnik e Andraz Kovacic, con il francese Turpin IV uomo e al Var Nejc Kajtazovic, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui due della nazionale di Spalletti: Donnarumma, Rodri, Cristante, Le Normand e Carvajal.

Spagna-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 6′ brutto fallo di Pedri su Pellegrini, che subisce un intervento non cattivo ma col piede a martello: resta a terra il capitano giallorosso, per l’arbitro non è da ammonizione. Al 14’ giallo a Donnarumma per proteste nei confronti dell’arbitro che aveva fischiato un fallo contro l’Italia, ma stupisce il provvedimento di Vincic perché da capitano il portiere azzurro aveva diritto di poter chiedere spiegazioni al direttore di gara. Al 18’ Vincic s’inventa un fallo di Calafiori bloccando una possibile ripartenza azzurra. Al 47′ secondo giallo della partita. Questa volta viene sanzionato Rodri, anche in questo caso per una parola di troppo all’arbitro. Ripresa si parte con l’ingresso di Cambiaso e Cristante e il giocatore giallorosso dopo soli 20 secondi rimedia un meritato giallo per un brutto fallo su Rodri. Al 69′ intervento in ritardo di Le Normand su Zaccagni: giallo per lui. Tensione nel finale ma l’arbitro non prende provvedimenti tranne che per Carvajal e Spagna-Italia finisce 1-0.