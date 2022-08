Ultimo aggiornamento 01-08-2022 08:31

Juventus verso l'extrabudget di mercato: Allegri vuole altri tre giocatori Napoli - Raspadori, la Juventus è pronta a inserirsi. Caratteristiche che appartengono in pieno a Giacomo Raspadori, per il quale la Juve sta provando a inserirsi tra Napoli e Sassuolo : gli emiliani chiedono 30 milioni più bonus, il giocatore si è già promesso alla squadra di Spalletti con la quale ha raggiunto l'accordo economico, ma l'eventuale ingresso in scena della Juve potrebbe sparigliare le carte e far assistere ad una quasi inedita asta per un gioiello tutto italiano. Vai all'articolo 08:31

Calciomercato Atalanta: non solo Pinamonti, si tratta anche per Parisi Calciomercato Atalanta: mentre non si sblocca l'affare Pinamonti con l'Inter, si lavora per la fascia sinistra con Parisi dall'Empoli Leggi l'articolo 23:41

Mercato Juventus: cosa è successo ieri domenica 31 luglio 2022

