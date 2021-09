Milan nella bufera per i biglietti: Gazidis cambia, le nuove regole

Succede anche questo. La vendita dei biglietti per le partite rossonere di Champions è stata sospesa, dopo quanto avvenuto in poche ore in seguito all’annuncio di Ivan Gazidis, deus ex machina di questo Milan. E non sarà questa l’unica variazione sul tema. Sono state infatti accolte le rivendicazioni dei tifosi, i quali avevano protestato dopo l’annuncio relativo ai prezzi per un biglietto in curva: i rossoneri vogliono sostenere la squadra in Champions, ma non al costo di 119 euro per essere in quella che, tradizionalmente, è la zona più popolare delle strutture.

La revisione della strategia del Milan sui biglietti

La vendita scattata sabato mattina è stata interrotta ad appena ventiquattro ore dall’avvio: la società ha ammesso l’errore e ripensato la propria strategia. In attesa di conoscere il listino delle big spagnole e tedesche si può prenotare un posto ad Anfield, Stamford Bridge o al Manchester Stadium: spesa massima circa 69 euro.

Impianti nei quali, però, va specificato, non vigono limitazioni: in Inghilterra è possibile riempire gli stadi, senza più limitazioni legate alle norme anti Covid con costi, di conseguenza, molto più contenuti: all’Emirates, come riporta la Gazzetta dello Sport, le partite di cartello servono dai 75 ai 111 euro.

Insomma, il paragone era abbastanza improbo e la stessa società ha rischiato di vedere scalfita la propria immagine in una stagione di avvio importante, decisiva per l’intero apparato calcio. In una lunga lettera aperta ai tifosi rossoneri è Gazidis a chiarire la questione: la prioritaria condivisione di intenti tra club e pubblico (che a certe condizioni rischiava di essere compromessa) ha portato a sospendere la vendita in corso e a rimodulare i costi. Gazidis sottolinea come anche la scelta di prezzi più alti era stata fatta nell’interesse del club, ricordando i problemi causati dalla pandemia e di bilanci privati da un anno e mezzo dei guadagni del botteghino, un tema assai caro alle società di Serie A che hanno esercitato una pressione non indifferente per riaprire gli stadi al pubblico e godere di nuovo di quegli introiti.

“Cari milanisti, mi rivolgo a tutti voi per rispondere alle preoccupazioni sollevate in merito al prezzo dei biglietti per il ritorno in Champions. Prima di tutto, voglio personalmente assicurarvi che ogni decisione del team manageriale del club viene presa esclusivamente nel totale interesse del club stesso e, di conseguenza, di tutta la comunità rossonera. Il nostro unico obiettivo è rendere orgogliosi i nostri sostenitori creando una squadra di successo in modo finanziariamente sostenibile. Tutti i ricavi generati dal club vengono reinvestiti per raggiungere questo obiettivo prioritario. Ma in questo caso ho compreso chiaramente le vostre preoccupazioni e mi rendo conto che non siamo allineati nel modo equilibrato che auspichiamo. Pertanto, abbiamo rivalutato la nostra decisione e adegueremo i prezzi delle partite di Champions League a un livello che riteniamo comunque corretto. Per mantenere un rapporto onesto e trasparente, se facciamo scelte discutibili, è nostro dovere ammetterlo”.

Champions, la svolta sui biglietti: prezzi giù e rimodulati in base al match

Una replica che risolve e riavvicina il popolo rossonero alla società almeno quella che si raggruppa attorno alla Curva Sud. La vendita ripartirà presto, indicativamente in 48 ore. E chi ha acquistato già il biglietto a 119 euro per sedere in curva e seguire in Milan? Chi aveva già acquistato verrà contattato e rimborsato totalmente o potrà optare per la differenza a seconda del nuovo listino, se vorrà mantenere il posto. La strategia, poi, verrà rivista dal club di via Aldo Rossi di partita in partita nel percorso Champions. Senza fretta e con un occhio, come sempre, al portafogli.

06-09-2021