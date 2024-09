Milan, Maignan e una notte da incubo: l’infortunio e gli errori sui gol del Liverpool scatenano i tifosi

Il portiere francese resta in campo dopo un problema fisico in avvio di partita, ma si macchia di due uscite a vuoto in occasioni delle reti di Konate e Van Dijk

Il ritorno in Champions League del Milan coincide con una notte da incubo per Mike Maignan: rimasto in campo dopo un infortunio in avvio, il portiere si rende protagonista di due gravi errori sui gol del Liverpool, scatenando le critiche dei tifosi rossoneri sul web.

Maignan, la notte da incubo inizia con l’infortunio

Una notte da incubo per Mike Maignan, probabilmente la peggiore mai vissuta da quando il portiere ex Lille è al Milan. Il francese inizia la partita col Liverpool in Champions League con un infortunio che tiene sul fiato sospeso il pubblico di San Siro e i tifosi rossoneri a casa: al 6’, pochi minuti dopo l’1-0 di Pulisic, Maignan si siede a terra toccandosi la gamba destra.

I sanitari del Milan entrano in campo, la sensazione è che il francese debba uscire ma il fatto che in panchina non ci sia Sportiello ma solo il 19enne Torriani, terzo portiere in organico, induce Maignan a stringere i denti e Paulo Fonseca a tenere in campo il suo titolare.

Milan-Liverpool: i due errori di Maignan

Il sacrificio di Maignan e la scelta di Fonseca si trasformano, però, in una mossa sbagliata. Perché il Liverpool è squadra dotata di saltatori eccezionali e non poter contare su un portiere al meglio della condizione è un vulnus troppo grave. Maignan diventa così il protagonista in negativo delle reti con cui i Reds ribaltano il risultato: esce in ritardo sia sul colpo di testa di Konaté per l’1-1 degli inglesi, sia sull’incornata di Van Dijk che vale il sorpasso. Due errori gravi, che compromettono inevitabilmente la gara del Milan. Da infortunato Maignan salva il 3-1 di Diego Jota in avvio di ripresa, poi si arrende: al 51’ lascia la porta al giovane Torriani e si consegna al processo sui social dei tifosi, implacabili.

Milan, Maignan processato dai tifosi sul web

Il verdetto è pressoché unanime: è stata la serataccia di Maignan a condannare il Milan. “Sui due gol è incollato alla linea di porta”, commenta N1kolic su X, sintetizzando il pensiero di molti tifosi rossoneri. “Due reti di testa nell’area piccola: Maignan è davvero poca cosa in uscita, sopravvalutato come portiere”, aggiunge Zuhum. “Ma quelli che preferiscono Maignan a Donnarumma li avranno visti i due gol segnati dal Liverpool?”, scrive Le Mous, tirando in ballo il predecessore del francese. “Maignan è semplicemente il portiere più sopravvalutato in Serie A”, il commento di Celik. “Maignan ha spostato Reijnders dalla marcatura di Van Dijk sul 2-1. Mi sto sentendo male, questo gioca contro…”, attacca Tammy.

Inutile l’attenuante posta da Pausascenica: “Sta giocando palesemente infortunato, a malapena si stacca da terra”. “Maignan è una disgrazia: è sempre infortunato. E non comanda nell’area piccola. Tremendo”, ribatte JBobo. Ma tra i tifosi c’è chi, come Luca, allarga il discorso agli altri top player del Milan: “Theo cammina, Leao non azzecca un controllo, Maignan pietrificato sulla linea di porta – commenta Luca -. E questi sono i nostri leader, immaginiamo gli altri…”.