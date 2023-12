Milan-Sassuolo, moviola: due gol annullati, il mani dubbio, protagonista l’assistente

La prova dell’arbitro Marinelli a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Cesari, il fischietto laziale ha ammonito solo un giocatore

31-12-2023 08:01

Arbitro di calcio dal 2002, Livio Marinelli, scelto da Rocchi per Milan-Sassuolo, è anche maresciallo dell’Esercito Italiano in forza al 7º Reggimento alpini ed ha anche partecipato alla guerra in Afghanistan. Al quinto match stagionale in A il fischietto laziale, che ha il cartellino facile, ha poca esperienza nella massima categoria ma grande personalità, come dimostrano tre gol annullati nell’ultima gara diretta tra Empoli e Torino, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Marinelli con Milan e Sassuolo

Sono pochi invece i precedenti di Marinelli sia col Milan che col Sassuolo. Appena tre coi rossoneri, due vittorie e un pareggio. E tre pure con gli emiliani: in questo caso un pareggio e due sconfitte. Insomma, una sorta di talismano per il Milan e di tabù per il Sassuolo (al VAR Meraviglia). Marinelli che fece arrabbiare moltissimo l’Udinese per un rigore concesso al Milan a San Siro nella prima giornata del campionato 2022-23: l’allora direttore friulano Pierpaolo Marino era quasi incontenibile davanti ai microfoni.

Marinelli ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ricci, con Zufferli IV uomo, Meraviglia a Var e Valeri all’Avar l’arbitro non ha ammonito nessuno della squadra di Pioli ma solo un giocatore, Castillejo all’88’. Recupero 1’ pt e 4’ st.

Milan-Sassuolo, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 7’ annullata la rete di Bennacer per fuorigioco di Giroud, in colpevole posizione di offside sulla respinta di Consigli. Al 30’ sul servizio di Florenzi, questa volta è Leao a trovarsi in posizione di offside, Il portoghese aveva fulminato Consigli. Marinelli annulla anche questa rete. Al 44’ breve consulto al Var per un possibile tocco col braccio in barriera sulla punizione calciata da Florenzi. Via libera dalla sala Var, non c’è nulla. Al 58’ assist di Bennacer, che serve Pulisic attraverso un varco strettissimo. Lo statunitense segna con uno scavetto e porta i rossoneri in vantaggio. La rete è regolare, nulla da eccepire.

Cesari promuove Marinelli e Ricci

E’ molto piaciuta a Graziano Cesari la prova di Marinelli in Milan-Sassuolo: l’esperto di Mediaset a Pressing elogia anche l’assistente Ricci: “Ottima direzione di gara, a parte i primi due gol annullati va segnalata la bravura dell’assistente Ricci sul mani di Florenzi che non c’è e sul gol regolare di Pulisic”.