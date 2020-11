MOTOGP, Gp della Comunit Valenciana: dove vederlo in tv su Sky o Dazn

Il prossimo appuntamento del Motomondiale è fissato per il 15/11/2020 sul circuito di Valencia dove si disputa il Gp della Comunit Valenciana.

Nel gran premio della Spagna disputato il 08/11/2020 a vincere in MotoGp è stato Joan Mir.

La classifica della MotoGP vede al primo posto Joan Mir con 162 punti, seguito da Fabio Quartararo con 125 punti e Alex Rins con 125 punti. Dopo i primi tre troviamo Maverick Vinales con 121 punti e Andrea Dovizioso con 117 punti.

Dove vedere la MOTOGP in diretta tv e streaming

Il Motomondiale 2020 presenta una grandissima novità per tutti gli appassionati. Per seguire le gare di Valentino Rossi, Marc Marquez e Dovizioso ci sono due alternative principali. O fare l’abbonamento con Sky che trasmette come sempre gli eventi in diretta, o sottoscrivere un abbonamento con Dazn che seguirà live tutte le gare del calendario 2020. Ci sono differenze sostanziali nel prezzo e nelle condizioni. L’abbonamento di Dazn può essere disdetto in qualunque momento e può dare la possibilità di vedere la gara, ma anche le qualifiche e tutte le cilindrate quindi anche Moto2 e Moto3. Si possono utilizzare i vari supporti come smart-tv, smartphone, pc e tablet.

Dove vedere il Gp della Comunit Valenciana in diretta tv e streaming

Il Gp della Comunit Valenciana è il GP numero 13 della stagione MOTOGP 2020. Si disputa sul circuito di Valencia dove i centauri dovranno percorrere i 4 KM del tracciato per 27 volte. La partenza della corsa è fissata per il giorno 15/11/2020 alle ore 14:00. La gara è trasmessa in diretta tv e in streaming da Sky e Dazn. Alla stessa ora il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro.

Guarda il Gp della Comunit Valenciana della MOTOGP in diretta su DAZN.

Se invece non volete sottoscrivere nessun abbonamento, su Virgilio Sport il Gp della Comunit Valenciana è in diretta-live gratuita.

