MotoGP Misano, Gran Premio Emilia Romagna diretta live

Come già per il GP di San Marino corso qui a metà settembre, sarà Pecco Bagnaia a scattare dalla prima casella in griglia. Il torinese ha ottenuto la sua quinta pole stagionale e avrà al suo fianco Miller e Marini per una prima fila tutta Ducati. In seconda fila Pol Espargaro su Honda, Miguel Oliveira su KTM e Franco Morbidelli su Yamaha. Sarà una partenza dalle retrovie invece per Fabio Quartararo, leader del mondiale, al quale basterebbe non perdere più di due punti da Bagnaia per chiudere qui ogni discorso relativo al titolo. 23esima ed ultima posizione invece per Valentino Rossi che disputa oggi la sua ultima gara della carriera in terra italiana.10:28