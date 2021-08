MotoGp Silverstone pronostici: Bagnaia vuole attaccare Quartararo

Dopo un anno di stop causa covid il Motomondiale torna a correre sulla pista di Silverstone. La vittoria di Binder nel secondo round in Austria ha fatto saltare il banco al termine di una gara pazza. Pioggia che in Inghilterra è di casa quindi il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, addirittura non disputatosi nel 2018 a causa della troppa pioggia, potrebbe riservare altre grosse sorprese. La Ducati qui rinnova la sua sfida al leader del campionato Fabio Quartararo. Tante le novità dopo il divorzio Vinales-Yamaha mentre il futuro papà Valentino Rossi cerca un altro impeto di gloria come in terra austriaca.

MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna: quante novità a Silverstone

Una piccola rivoluzione nella griglia di partenza del Mondiale della classe regina che si presenta a Silverstone. La cacciata di Vinales dalla Yamaha ha creato una sorta di effetto domino che potrebbe avere anche ripercussioni sulla prossima stagione. Intanto, considerando il forfait prolungato di Morbidelli, la M1 factory ex-Vinales, sarà affidata al test rider Cal Crutchlow (che a sua volta aveva in precedenza sostituito Morbidelli nel team Petronas) ed il debutto nella Premier Class – a fianco di Rossi – dell’altro britannico Jake Dixon, promosso dalla Moto2.

Gran Premio di Silverstone MotoGP: Ducati vs Quartararo

Non ha vinto nessuno dei due round in Austria però Fabio Quartararo in testa alla classifica Mondiale, può dire di essere uscito dalla doppia gara su feudo Ducati con la sua leadership rafforzata. Il pilota della Yamaha ufficiale ha esteso il proprio margine a 47 punti nei confronti del tandem composto da Pecco Bagnaia e dal campione del mondo in carica Joan Mir; +49 su Zarco e addirittura +76 su Miller. Questa la fotografia del Mondiale piloti con il francese che torna a godere dei favori del pronostico. Gli esperti di Libero Gioco lo danno a 2,50.

Gp Gran Bretagna: la Ducati non è favorita, occhio a Mir e Marquez

Ci è riuscito solo Dovizioso nel 2017. Per la Ducati Silverstone non è sicuramente il Red Bull Ring. Eppure i piloti della moto di Borgo Panigale quest’anno hanno abituato a grandi vittorie, peccato che distribuite in modo uniforme o quasi, nessuno come Quartararo. Per questo Bagnaia e Zarco inseguono il francese a debita distanza, mentre Miller sembra essere naufragato nella sua incostanza, a differenza del crescente rookie Jorge Martin.

A Pecco Bagnaia gli esperti di Libero Gioco danno una quota di 5,00 per la vittoria, a 7,50 c’è addirittura il giovane Martin reduce dal primo successo della carriera in Stiria, mentre Miller e Zarco sono indietro, dati a 10,00. Nonostante i risultati non siano ancora quelli sperati, c’è grande fiducia in Marc Marquez, dato a 7,50 terzo favorito assoluto della gara britannica. Occhio anche al campione in carica Joan Mir che con la sua regolarità sta uscendo alla distanza come lo scorso anno, anche lui quotato a 10,00.

Gp Silverstone MotoGp: Binder e Rossi sperano nella pioggia

Ha giocato il jolly in Austria e gli è andata più che bene, anzi benissimo. Brad Binder ha fatto il colpaccio restando in pista con le slick sul bagnato degli ultimi giri. Difficile che si ripeta anche a Silverstone, ma sognare non costa nulla, per questo viene quotato a 20,00. E Valentino Rossi? Il Dottore ha sognato il 200° podio in Austria facendo la stessa scelta di Miller, alla fine è arrivato sesto, bello rivederlo là davanti. Punterà ancora una volta alla zona punti, in questa sua nuova tappa del tour di addio al Motomondiale. La quota per una sua vittoria? Gli esperti di Libero Gioco lo danno a 50,00 ma sembra più una sorta di premio alla carriera che di una reale possibilità.

SPORTEVAI | 27-08-2021 08:00