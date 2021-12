Napoli, il sorteggio è impietoso ma per i tifosi c’è una speranza

13-12-2021 13:47

Ancora una volta il Napoli conferma di non essere la squadra più fortunata quando si tratta di sorteggi. Gli azzurri hanno infatti conosciuto l’avversaria nei sedicesimi di finale della Europa League. La squadra di Luciano Spalletti se la vedrà infatti con il Barcellona, una delle grandissime d’Europa.

Che il sorteggio potesse essere piuttosto complicato per il Napoli era risaputo, arrivando secondi nel girone (alle spalle dello Spartak Mosca), la formazione partenopea avrebbe sicuramente incrociato una squadra arrivata terza nel girone di Champions League. Le due avversarie che i tifosi volevano evitare erano Borussia Dortmund e Siviglia. Obiettivo raggiunto ma il Barcellona non fa dormire comunque sonni tranquilli.

Il Napoli trova il Barcellona: la reazione dei social

La sfida con il Barcellona è sicuramente molto affascinante. I blaugrana sono stati protagonisti, fino a questo momento, di una stagione molto difficile ma le cose potrebbero cambiare in vista dell’appuntamento dei sedicesimi. Giovanni sembra contento: “Sono curioso di vedere il Napoli di Spalletti contro il Barcellona di Xavi. Senza dubbio una sfida affascinante”. La prende in maniera decisamente peggiore Antonio: “Ormai la prendo sul ridere non ci faccio nemmeno caso”.

Per molti tifosi però il Barcellona di quest’anno è battibile: “Proprio quest’anno possiamo batterli”. Mentre c’è chi tira in ballo Diego Armando Maradona: “Ad un anno dalla sua morte va in scena uno scontro tra le sue due squadre. Forse è un segno del destino”.

La vigilia del sorteggio: tifosi preoccupati

Il Napoli negli ultimi anni non è mai stato particolarmente fortunato con i sorteggi nelle competizioni europee. Anche quest’anno gli azzurri di Luciano Spalletti, arrivati secondi nel girone, rischiano di trovare sulla propria strada una big visto che incrociano le terze della Champions League. E i tifosi già prima del sorteggio esprimo tutte le loro preoccupazioni: “Appena sorteggiate le 2 italiane storicamente più fortunate. Ora Napoli, Lazio e Atalanta. Se finisce senza morti è un grandissimo risultato, non andrò a mentire”.

Sui social, alla vigilia del sorteggio, lo stato d’animo dei tifosi sembra comune a tutti: enorme pessimismo. Lo testimoniano le parole di Alessandro: “Sarà una tra Siviglia e Borussia Dortmund, mi meraviglierei del contrario e in questo caso inizierei a preoccuparmi che qualcosa stia per cambiare. Ma sono tranquillo, aspettiamo solo questa condanna”. La pensa allo stesso modo Raffo: “E’ inutile che fate, il Napoli affronterà senza dubbio la squadra che sarà più in forma nel prossimo mese di marzo”.

