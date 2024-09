Napoli, Osimhen fuori dai piani di Conte: il Galatasaray fiuta l’affare e ci prova per Victor

Messo ormai fuori rosa da Conte, Osimhen potrebbe trasferirsi in prestito dal Napoli al Galatasaray, dove ritroverebbe l'ex compagno Mertens

Ormai completamente fuori dal progetto dal Napoli di Antonio Conte, Victor Osimhen potrebbe trasferirsi al Galatasaray in prestito. Operazione che permetterebbe all’attaccante nigeriano di non rischiare di restare fermo un’intera stagione e al club partenopeo di alleggerirsi di un ingaggio pesante.

Tanto rumore per nulla

Dopo mesi di trattative, di proclami, di interessamenti e di presunte offerte, alla fine Victor Osimhen è rimasto a Napoli nonostante la sua forte volontà di cambiare aria. Una fine che probabilmente nessuno si aspettava a inizio della sessione estiva di calciomercato visti gli interessamenti di tante squadre – dal PSG al Chelsea, passando per le formazioni del campionato saudita – e che rischiava di compromettere anche i piani di mercato dei partenopei, che anche senza il gruzzoletto che sarebbe derivato dalla cessione del nigeriano, sono riusciti comunque ad accontentare Antonio Conte con l’arrivo di Romelu Lukaku, subito decisivo contro il Parma.

Niente reintegro per Osimhen

Nonostante sia rimasto, la rottura tra Osimhen e Napoli è ormai netta. Dirigenza e allenatore non hanno digerito la scelta del giocatore di volersi trasferire a tutti i costi, scelta comunicata da tempo, senza però essere riuscito a portare un’offerta che accontentasse i partenopei e, anzi, rifiutando anche quella proveniente dall’Arabia Saudita.

Aggiungendoci anche l’arrivo di Lukaku, pupillo di Conte, e la presenza in rosa di altri attaccanti come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, Osimhen al momento è un vero e proprio esubero nella rosa azzurra, con il nuovo allenatore che non sembra intenzionato a reintegrare Victor, come lasciato intendere nelle dichiarazioni post vittoria contro il Parma.

Possibile prestito last minute al Galatasaray

Ed ecco che allora spunta una nuova incredibile ipotesi per Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti finito nel mirino del Galatasaray – in Turchia il calciomercato chiude il 13 settembre – che, soprattutto dopo l’infortunio di Mauro Icardi, sarebbe intenzionato a prelevarlo in prestito – anche solo per qualche mese -, sobbarcandosi l’intero ingaggio da 10 milioni di euro del giocatore. In caso di trasferimento in Turchia, Victor ritroverebbe l’altro ex Napoli Dries Mertens.