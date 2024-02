Napoli, Osimhen perde l'aereo e salta il Genoa: rabbia dei tifosi sul web

L’attaccante nigeriano si era imbarcato sul volo Lagos-Istanbul, ma l'aereo ha tardato e lui ha perso la coincidenza per l’Italia: stavolta i supporter partenopei non lo perdonano

15-02-2024 17:57

Victor Osimhen torna nella bufera: a causa di un ritardo dell’aereo proveniente dalla Nigeria l’attaccante non arriverà in tempo per disputare la partita di sabato contro il Genoa. I tifosi non lo perdonano e sfogano la loro rabbia sui social network.

Napoli, Osimhen perde il volo e non giocherà col Genoa

A Napoli è scoppiato un nuovo caso Osimhen: l’attaccante, al rientro dalla Nigeria, salterà infatti la partita di sabato contro il Genoa a causa di un ritardo aereo. Stavolta, in realtà, il bomber non pare avere colpe: il volo Lagos-Istanbul su cui si è imbarcato oggi ha avuto un ritardo di 20 minuti che è risultato fatale per Osimhen; l’attaccante, infatti, ha perso la concidenza per Napoli. Impossibile per Mazzarri convocarlo per la partita di sabato pomeriggio contro i rossoblù: Osimhen tornerà a disposizione direttamente per la sfida col Barcellona in Champions League della prossima settimana.

Napoli, i mugugni dei tifosi per Osimhen

Il ritardo di Osimhen è stato mal digerito dai tifosi del Napoli, che già avevano mugugnato per la scelta del giocatore – avallata dal club – di rientrare in Nigeria dopo la fine della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, invece di rientrare direttamente in Italia. Sui social sono tanti i tifosi azzurri a manifestare la loro rabbia nei confronti di Osimhen e a tirare in ballo altre vicende che, nel corso di questa stagione, hanno intaccato il rapporto tra il nigeriano e il pubblico partenopeo.

Napoli, la rabbia dei tifosi contro Osimhen sui social

“L’errore più grosso commesso da De Laurentiis è stato credere che, nel Napoli, fossero tutti uomini con la ‘U’ maiuscola. Imperdonabile”, scrive Venom, tifoso azzurro, taggando Osimhen. “Dopo averci accusato di razzismo, aver cancellato tutte le foto in maglia azzurra e dopo aver avuto ben 10 milioni l’anno di rinnovo, Osimhen se ne sta fregando di noi, della squadra che lo paga profumatamente e che lo ha reso grande. Quest’anno in pratica non lo abbiamo mai avuto”, l’analisi di Vincenzo. Francesco, invece, se la prende con De Laurentiis: “Il pesce puzza dalla testa! Questo succede senza dirigenti validi”.