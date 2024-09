Napoli-Palermo, moviola: rigore negato, rosso inventato, arbitro disastroso, rosanero tartassati

La prova di Collu al Maradona in coppa Italia analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto cagliaritano ha ammonito solo un giocatore

Arbitro di Serie A da meno di un anno, Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Napoli-Palermo di coppa Italia, nella massima competizione ha diretto due sole gare, nella scorsa stagione. Tra i campi dal 2015 dopo una brevissima carriera da calciatore, solamente quest’anno ha ottenuto la promozione nella C.A.N A-B e nel 2024 è stato assegnato a partite di Serie B e Coppa Italia ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Collu con Napoli e Palermo

I precedenti con i rosanero erano positivi. Collu aveva arbitrato i rosanero in tre occasioni con 3 vittorie. Due in C nella stagione 2021/22 contro Monopoli (in Coppa di categoria) e Juve Stabia, e l’ultima nella passata stagione contro il Pisa nel pirotecnico 3-2 del Barbera. Lo score con il Napoli, invece, era ancora tutto da scrivere: Collu, infatti, non aveva mai arbitrato una gara dei partenopei.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mastrodonato, con Guida IV uomo, Pezzuto al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rafa Marin ed ha espulso Vasic.

Napoli-Palermo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 24′ proteste del Palermo: Le Douaron pescato in area di rigore VA giù dopo un contatto con Caprile: c’è un check del Var che non interviene e l’arbitro Collu lascia proseguire. Al 58′ rosso diretto per Vasic che colpisce alla testa Gilmour per prendere il pallone: decisione esagerata. All’86’ il primo e unico giallo della gara: è per Rafa Marin per fallo su Insigne. Napoli-Palermo finisce 5-0.

Cesari boccia le decisioni di Collu

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset su Italia1 dice: “Bisogna dire che ai rosanero manca un rigore netto: Elia Caprile spinge un giocatore del Palermo, lì è chiaro ed evidente il danno procurato. Non è stato un contatto spalla-spalla come decretato dal direttore di gara. Espulsione di Aljosa Vasic? Esagerata: non c’era vigoria sproporzionata“.