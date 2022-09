20-09-2022 11:30

Arrivato a Napoli per vestire i panni di vice-Osimhen, Giovanni Simeone ha impiegato davvero poco a conquistare i cuori dei tifosi partenopei. In questo inizio brillante di stagione della squadra di Luciano Spalletti il Cholito ha messo la firma sui due successi più prestigiosi, andando a segno in Champions League contro il Liverpool e in campionato contro il Milan.

Napoli, il capolavoro di Simeone contro il Milan

Fantastica per intelligenza tattica e abilità tecnica la rete realizzata al Meazza: Simeone prima attira su di sé tre avversari, poi scarica la palla a Mario Rui e detta il cross (perfetto) al terzino portoghese, anticipando di testa Tomori e superando b con una torsione da centravanti vero.

Napoli, l’esultanza di Simeone al Meazza

Il video del 2-1 al Milan è tra i più condivisi sui social network dai tifosi del Napoli, ma a ottenere un successo altrettanto grande è un’altra clip, relativa alla fine della gara. Nel video si vede Simeone fare “l’aeroplanino”, correndo con le braccia spalancate nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi di Meazza: quasi un’esultanza da bambino, quella del Cholito, entusiasta per il suo momento e per quello del Napoli.

I tifosi del Napoli pazzi di Simeone

Il video ha rapidamente catturato l’attenzione dei tifosi del Napoli, ormai sempre più innamorati del centravanti argentino. “Lo amo”, commenta Francesco, sintetizzando al massimo i sentimenti dei supporter partenopei nei confronti di Simeone. “Grande gol, grande esultanza: e pensare che è stato preso con i soldi di Petagna, rendiamoci conto”, aggiunge Marco, ricordando la brillante operazione di mercato portata a termine dal d.s. azzurro Cristiano Giuntoli.

“Movimento ‘alla Crespo’ per il gol, poi esultanza da bambino felice: come si fa a non amare Simeone?”, chiede Esse. “Ma quanto è felice Simeone di essere al Napoli?”, aggiunge Simone commentando l’esultanza del Cholito.

“Simeone sul gol e esultanza mi ha gasato tanto tanto”, scrive Stup. “Dà una carica incredibile: sono questi i giocatori di cui abbiamo bisogno”, la chiosa di Franci88.