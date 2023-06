Nicolato all'ultima panchina con l'Italia Under 21: "Siamo stati sfortunati, non meritavamo l'eliminazione"

Grandissima delusione tra gli Azzurrini per l'uscita di scena anticipata dall'Europeo di categoria. Carnesecchi: "Eravamo convinti di essere un gruppo forte, si respirava grande fiducia. Peccato"

28-06-2023 23:21

Grandissima amarezza tra gli Azzurrini per l’uscita di scena anticipata, nella fase a gironi dell’Europeo di categoria. L’Italia Under 21, alla Cluj Arena, perde inaspettatamente 1-0 contro la Norvegia e, nella classifica avulsa – nonostante la sconfitta per 41 della Svizzera contro la Francia – resta in svantaggio nel numero delle reti realizzate rispetto agli elvetici (3 fatte e 3 subite contro il 4/4 dei rossocrociati). Classifica finale: Francia punti 9, Svizzera 3, Italia 3, Norvegia 3.

Nicolato: “Penalizzati dagli episodi. Non meritavamo di uscire ai gironi”

Tutti a sospettare il “biscotto” tra Francia e Svizzera (4-1 per i giovani Bleus) e poi, il ko che non ti aspetti contro gli scandinavi. A raccontare tutta la delusione, attacca Paolo Nicolato, all’ultima partita alla guida della Nazionale under 21 che, ancora una volta, deve rinunciare alle Olimpiadi:

“Purtroppo è andata così. Le prestazioni certamente non corrispondono ai soli tre punti raccolti: gli episodi, di ogni tipo, ci hanno estremamente penalizzati. L’inserimento dei big Tonali, Scalvini e Gnonto non altezza? Assolutamente No, tutti hanno fatto la loro parte. Mia ultima partita alla guida dell’Under 21? Non è il momento per parlarne.

Carnesecchi: “Eravamo convinti di essere un gruppo forte. E invece…”

Tanta rabbia nelle parole del portiere Marco Carnesecchi:

“Dopo il gol della Norvegia, anche un po’ casuale, ci siamo aperti in difesa, ma penso fosse normale. Non voglio esprimere giudizi a caldo perché la delusione è troppo forte. Penso che per come abbiamo interpretato questo Europeo, non avremmo meritato di uscire ai gironi. Eravamo convinti di essere un gruppo forte, si respirava grande fiducia. Peccato”.

Ricci: “Molli contro la Norvegia, un atteggiamento non da Italia”

Il centrocampista del Torino Samuele Ricci spiega: