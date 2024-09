Open Var, Rocchi e gli arbitri spiegano i disastri in Genoa-Roma, Monza-Inter e nelle altre gare di Serie A

Torna il format in cui il designatore e i direttori di gara analizzano gli episodi controversi della giornata di campionato: anteprima speciale sui pasticci dello scorso weekend.

L’ultimo fine settimana è stato un disastro, con errori tecnici e di comunicazione che hanno condizionato diverse partite di Serie A e B. Pasticci, in particolare, in occasione di Como-Bologna, Genoa-Roma e Salernitana-Pisa, mentre sono state addirittura tre le partite del massimo campionato falsate da clamorosi errori arbitrali. Insomma, la stagione non poteva cominciare peggio. Giunge opportuno, in questo senso, l’annuncio che sta per ripartire Open Var, “lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale” in onda su DAZN. A condurlo ci sarà Giorgia Rossi e nel primo appuntamento, una puntata speciale, ci sarà spazio proprio per il designatore, Gianluca Rocchi.

Torna Open Var: riecco gli audio degli arbitri

Come rende noto l’emittente streaming, che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite di Serie A e B, “dalla quinta giornata, ogni domenica all’interno del nuovo show di DAZN dedicato alla Serie A e condotto da Giorgia Rossi, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare in diretta i principali episodi, insieme agli ospiti presenti in studio e a Gianluca Rocchi che, di volta in volta, si alternerà negli approfondimenti con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN)“. Il primo appuntamento live è quindi per domenica 22 settembre.

Rocchi e gli errori arbitrali dell’ultimo turno

Prima ci sarà spazio, però, per la puntata speciale con Rocchi, “un’anteprima on demand disponibile su DAZN da giovedì 19 settembre”. In questa occasione il designatore proverà a spiegare le decisioni prese dagli arbitri e i problemi tecnici che hanno segnato una delle giornate più disastrose dell’epoca Var, segnata da rinvii, problemi di collegamento, errori e sviste. Chissà se Rocchi riuscirà a fornire risposte convincenti, oppure a chiarire cosa non ha funzionato. Lo scorso anno quello con l’ex fischietto di Firenze e coi suoi più stretti collaboratori era diventato un appuntamento di grande interesse, alla conclusione di ogni turno di campionato.

Gravina, il format anche sulla tv della Figc

La grande novità è che, oltre alla diretta su DAZN, il format Open Var sarà disponibile in differita anche su Vivo Azzurro Tv, piattaforma digitale della Figc. “Il format OPEN VAR ha segnato uno spartiacque nel modo di comunicare del mondo arbitrale”, le parole del presidente federale Gabriele Gravina. “Con l’obiettivo prioritario di formare quanti più appassionati possibili, è stato ideato anche come un prezioso strumento di conoscenza e trasparenza, contribuendo ad aggiornare il linguaggio del racconto del calcio italiano. OPEN VAR è un format televisivo tra i più rivoluzionari degli ultimi anni, un contributo di FIGC e AIA per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico”.