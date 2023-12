Euro 2024, audio porno in diretta tv durante il sorteggio: che imbarazzo in sala. Il video

Gemiti per alcuni infiniti secondi, il sorteggio di Amburgo vive attimi di grandissimo imbarazzo con la diffusione in sala dell'audio di un film pornografico

02-12-2023 22:31

Attimi di imbarazzo e clima surreale. Il sorteggio dei gironi per Euro 2024 vive momenti da bollino rosso con l’audio di un video pornografico che irrompe forte e chiaro bel mezzo della diretta televisiva, facendo calare il gelo tra i presenti in sala ad Amburgo.

Audio Porno al sorteggio di Euro 2024

Si tinge di giallo o, meglio, di rosso, il sorteggio di Euro 2024. Il motivo è da imputare alla diffusione nella splendida sala dell’Elbphilharmonie di Amburgo dell’audio di un film porno che, proprio nel mezzo delle operazioni per la composizione dei sei gironi dell’Europeo a pochi secondi dal verdetto dell’urna per la nostra nazionale, ha portato l’imbarazzo tra i presenti.

L’imbarazzo in sala

Il clamoroso episodio ha gelato i presenti, con i volti delle leggende del calcio e dei vertici UEFA presenti sul palco a manifestare tutto l’imbarazzo di una situazione surreale. L’ex trequartista spagnolo David Silva si guarda attorno attonito e si copre il volto per trattenere le risate, mentre la leggenda del calcio danese, Brian Laudrup, abbassa lo sguardo e ruota le sfere contenute dall’urna 4 con il sorriso che si allarga sul suo volto.

Il gesto di Giorgio Marchetti

A riportare la calma in sala prova a intervenire il Segretario Generale dell’UEFA, Giorgio Marchetti, che, microfonato, ha prima sottolineato “C’è uno strano rumore qui” e, una volta terminati il infiniti secondi scanditi dai gemiti, tirando un sospiro di sollievo, ha chiosato: “E ora si è stoppato. No ci sono più rumori”.

La reazione di Spalletti

La cerimonia è proseguita con Laudrup che pesca dall’urna l’Italia, assegnata nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania, anche se pochi secondi più tardi, i “rumori” sono tornati in sala, strappando un sorriso anche a Luciano Spalletti, che non ha trattenuto le risate nonostante il sorteggio non certo benevolo per gli azzurri.