Psv-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

I bianconeri dovranno difendere il 2-1 dell'andata: basta un pareggio per accedere agli ottavi di Champions. Le probabili scelte di Motta e Bosz

Forte del 2-1 maturato all’andata, la Juventus si presenta in casa del Psv con l’obiettivo di difendere il prezioso vantaggio e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, “vendicando” le eliminazioni di Milan e Atalanta. Di seguito le probabili formazioni e come seguire Psv-Juventus in TV e in streaming.

Psv-Juventus, quando si gioca

La Juventus è volata a Eindhoven per la gara di ritorno dei playoff di Champions League dopo il 2-1 dell’andata firmato McKennie e Mbangula (momentaneo 1-1 di Ivan Perisic per il Psv). Il match è in programma al Philips Stadion di Eindhoven, con calcio di inizio alle ore 21. I bianconeri si presentano al confronto reduci da 4 vittorie consecutive, 3 in campionato (4-1 all’Empoli, 2-1 al Como e 1-0 all’Inter) e una in Champions League, nel primo atto con il Psv, già battuto anche durante la Phase League (3-1 all’Allianz Stadium).

Non vive un momento brillante, invece, il Psv di Peter Bosz, che nelle ultime 4 partite ha conquistato solo 3 pareggi (tutti in Eredivisie), e stasera è costretto a vincere con due gol di scarto per superare il turno. In caso di vittoria con un solo gol di scarto, la gara si protrarrà ai supplementari e, quindi, ai calci di rigore. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Psv-Juventus in diretta TV e streaming:

Partita: Psv Eindhoven-Juventus

Dove: Philips Stadion, Eindhoven

Quando: mercoledì 19 febbraio 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Psv-Juventus in tv e streaming

Psv-Juventus, in programma alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. La piattaforma a pagamento detiene i diritti di trasmissione di 18 incontri della Champions League 2024-2025 (gli altri 185 match sono trasmessi da Sky). La gara di stasera, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League, sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. Ricordiamo che l’incontro non sarà trasmesso da Sky.

Psv-Juventus, le probabili formazioni

Thiago Motta confermerà il 4-2-3-1 con Weah terzino destro e Kelly, deludente nella gara di andata, sulla corsia opposta. Al centro della difesa Veiga con Gatti. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe spuntarla su Thuram, con Koopmeiners più arretrato rispetto a McKennie. Sulla spinta emotiva del gol segnato all’Inter, toccherà a Francisco Conceiçao sulla trequarti. In avanti insostituibile Kolo Muani.

Ancora privo di Pepi e Tilman, già assenti all’andata, Bosz potrebbe rispondere con un 4-3-3 a trazione anteriore per provare a rimettere la partita sui binari giusti. Chance per Karsdorp sull’out destro di difesa. L’ex bolognese Schouten agirà in mezzo al campo, mentre in attacco Perisic e Lang scorteranno De Jong alla ricerca dei gol qualificazione.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.A disp.: Drommel, Schiks, Malacia, Ledezma, Dest, Boscagli, Nagalo, Til, Bakayoko, Bajraktarevic, Driouech, Younis. All.: Bosz.

L’arbitro del match

Psv-Juventus sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dai connazionali Klancnik e Kovacic. Quarto ufficiale Smajc. Sloveno anche l’arbitro al Var, Borosakal, mentre il tedesco Dankert sarà l’assistente al Var.

Non ci sono precedenti tra Vincic e la Juventus, ma lo sloveno ha diretto un incontro della Nazionale contro la Francia, in Nations League (vittoria dei transalpini a Milano) e due match europei di Milan (ko a Parigi contro il PSG per 3-0) e Inter (1-0 al Barcellona, con tanto di proteste blaugrana, che presentarono un esposto all’UEFA per i torti subiti).