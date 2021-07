Ranking Fifa, l'Italia balza al quarto posto

L’Italia del calcio è finalmente tornata. Dal ventesimo posto in cui erano piombati dopo la bruciante eliminazione a Russia 2018, gli Azzurri sotto la guida di Roberto Mancini sono risaliti fino al quarto posto grazie alla vittoria a Euro 2020.

Dal 2013 non eravamo così in alto: il podio occupato da Belgio, Brasile e Francia non è così lontano. Un piazzamento importante per la Nazionale, che se resterà tra le prime sette entrerà in prima fascia nel sorteggio per il Mondiale in Qatar.

OMNISPORT | 12-07-2021 11:15