Road to Euro 2020: l'Olanda di Frank De Boer

Squadra in forte ripresa dopo anni di anonimato esattamente come l’Italia, l’Olanda con Koeman prima e De Boer ora è insieme a Ucraina, Macedonia e Austria nel temibile Gruppo F, che vedrà l’uscita di scena di almeno una delle favorite. Gli Orange hanno sempre mantenuto un tasso tecnico elevatissimo nel corso degli anni, ma gli è sempre mancata l’impostazione tattica necessaria per arrivare al successo. Il tecnico Frank De Boer ha sostituito Ronald Koeman (ingaggiato dal Barcellona) a settembre 2020 dopo aver allenato Ajax, Inter, Crystal Palace e Atlanta United, non sta facendo un lavoro eccellente come CT, ma è comunque riuscito a qualificarsi alla fase finale di Euro 2020 grazie a 6 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta con 24 gol fatti e 7 subiti nel girone di qualificazione.

Orfani di Van Dijk, out per tutta la stagione per la rottura del crociato anteriore del ginocchio, la responsabilità della difesa sarà sulla spalle degli italiani de Ligt e De Vrij, top player nella nostra Serie A. Il centrocampo è la zona di campo in cui l’Olanda fa davvero paura. Oltre a poter contare sul capocannoniere della squadra nelle qualificazioni (Georginio Wijnaldum con 8 reti), gli Orange vantano anche gente come Frankie De Jong e Van de Beek, vecchi compagni di squadra nell’Ajax dei miracoli di Ten Hag. Nel 4-3-3 di De Boer, questi 3 giocatori daranno del filo da torcere a chiunque, in quello che forse è il più forte terzetto di centrocampo a Euro 2020.

Specialmente il classe 1997 del Barcellona, con la sua eccezionale abilità nel mantenere il possesso, creare spazi, muoversi tra le linee e fare ripartire l’azione dalla difesa, è diventato il metronomo del centrocampo degli Orange.

Il giocatore su cui, però, De Boer farà di più affidamento per concretizzare tutta la mole di gioco creata è senza dubbio Memphis Depay. Gli Orange hanno tante scelte in avanti ma gran parte del peso offensivo ricade sulle spalle del possente attaccante del Lyon, corridore instancabile dal destro vellutato.

Dopo la mancata qualificazione ad Euro 2016, vero shock per tutto il calcio del Paesi Bassi, in questa rassegna la patria del calcio totale proverà a tornare ai fasti di un tempo, consapevoli che la strada per la finale è davvero lunga, e passerà prima di tutto già dal girone, dove storicamente l’Olanda non esprime mai il meglio di se.

OMNISPORT | 31-05-2021 20:18