Il gioco può attendere, tanto c’è Dybala. La Roma s’aggrappa alla Joya e piega con un gol per tempo la Fiorentina, mantenendosi a tre punti di distanza dalla zona Champions. Due a zero all’Olimpico per la truppa di Mourinho, che si gode anche un Abraham in versione non bomber, ma uomo assist. Per i viola, invece, partita condizionata dall’espulsione di Dodò, uscito per somma di cartellini gialli dopo appena 24′. Fiorentina che, una volta sotto, non è riuscita a imbastire una reazione convincente.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5 Chiamato in causa in poche circostanze, si fa trovare sempre pronto, in particolare negli ultimissimi minuti.

Mancini 6 Attento e sicuro, riesce a sbrogliare con esperienza qualche situazione pericolosa.

Smalling 6,5 Il giallo rimediato dopo un quarto d'ora non lo condiziona. Governa la difesa con la giusta personalità.

Kumbulla 6 Bene nel primo tempo, nella ripresa invece litiga con Gonzalez che gli crea qualche difficoltà.

Celik 5,5 Discreta prestazione la sua, macchiata però da un palo clamoroso a tu per tu col portiere e da un inspiegabile retropassaggio che poteva costar caro.

Bove 6 Mourinho gli dà fiducia e lui la ripaga con una prestazione più di sostanza che di qualità, in ogni caso preziosa (dal 22′ st Matic 6 Entra per garantire una tranquilla gestione: lo fa al meglio).

Cristante 7 A centrocampo corre e smista palloni per tutti, una sorta di regista arretrato per una Roma con croniche difficoltà a impostare.

Zalewski 6,5 Propizia l'espulsione di Dodò con quella che si rivelerà come una delle giocate decisive della partita (dal 22′ st Spinazzola 6 Qualche buona sgroppata sulla sinistra) .

Pellegrini 6 Meno brillante di altre occasioni per i noti problemi fisici, il capitano dà comunque il suo contributo in termini di esperienza e personalità (dal 29′ st Tahirovic SV ).

Dybala 8 Sblocca il risultato con un'invenzione delle sue, chiudi i conti nel secondo tempo. Sempre più essenziale per questa Roma dalle idee ancora annebbiate (dal 43′ st Belotti SV ).

Abraham 7 Le cose migliori della sua partita sono gli assist per i gol di Dybala. Per lui anche un gol letteralmente mangiato nella ripresa (dal 43′ st Solbakken SV ).

All. Mourinho 6 Di buono c'è soprattutto, se non solo, il risultato. E non è la prima volta che accade, specie nell'ultimo periodo.

Le pagelle della Fiorentina

Terracciano 5,5 Qualche impaccio sul primo gol di Dybala, in cui ci mette indubbiamente del suo. Più attento e preciso in altre circostanze.

Dodò 4 Un disastro. Due gialli in pochi minuti. E sa sua espulsione a metà del primo tempo condiziona la prova dei suoi compagni.

Milenkovic 6 Gol di Dybala a parte, la difesa viola tiene anche in inferiorità numerica e il merito è essenzialmente suo, che la dirige con autorevolezza.

Igor 6 Si fa valere soprattutto sui palloni alti e la Roma ne scodella parecchi dalle sue parti, senza troppo successo.

Biraghi 6 Corre e s'industria sulla corsia di sinistra, ingaggiando un duello ruvido e spigoloso con Celik.

Amrabat 6,5 La viola è in dieci? Lui allora prova a giocare per due, giostrando con buoni risultati da mediano e da difensore aggiunto.

Duncan 6 Esce dopo neanche mezz'ora per motivazioni esclusivamente tattiche (dal 29′ pt Venuti 6 Prende il posto dell'espulso Dodò, giocando un'onesta partita sulla fascia destra).

Ikoné 5 Dribbling sbagliati, passaggi fuori misura: gli riesce poco o nulla nel primo tempo e Italiano allora lo sostituisce (dal 1′ st Gonzalez 5,5 Prova a mettersi l'attacco sulle spalle, missione quasi impossibile)

Bonaventura 6 La posizione di trequartista non è l'ideale per le sue caratteristiche, ma riesce comunque a disimpegnarsi benino (dal 40′ st Castrovilli SV ).

Kouamé 6,5 Rubargli palla è praticamente impossibile, anche se l'evoluzione della partita lo costringe a giostrare troppo lontano dalla porta avversaria.

Jovic 5 Quasi un fantasma. Non fa rientro in campo dopo il riposo (dal 1′ st Barak 5,5 Italiano con lui irrobustisce il centrocampo, ma fa fatica ad accendersi).

All. Italiano 5,5 L'espulsione di Dodò gli complica indubbiamente i piani, le correzioni apportate non sortiscono gli effetti sperati.

La pagella dell’arbitro Giua

Il fischietto della sezione di Olbia chiarisce subito il suo metro in un incontro non particolarmente cattivo, ma che sale di tensione minuto dopo minuto. I cartellini gialli fioccano ed è irreprensibile la decisione di mandare anzitempo negli spogliatoi Dodò che, già ammonito, commette un brutto fallo su Zalewski. Anche nella ripresa Giua tiene tutti a bada con le misure forti. Unico neo: troppi fischi e gioco un po’ troppo spezzettato. Voto 6.

Serie A, classifica e calendario della Roma

Chiusura del girone d’andata in Liguria per la Roma. Nel prossimo turno la formazione giallorossa se la vedrà con lo Spezia allo stadio Picco nell’incontro in programma domenica 22 gennaio alle 18. Poi sarà la volta della trasferta del Maradona contro il Napoli, primo atto del girone di ritorno. Gara che potrebbe essere replicata tre serate più tardi, sempre nell’impianto di Fuorigrotta, in caso di qualificazione degli azzurri ai quarti di Coppa Italia: martedì si gioca Napoli-Cremonese, Mou attende la vincente per conoscere il suo avversario.

