Roma, la rivincita di Lukaku: dal gol allo sfogo polemico sul web

25-09-2023 13:05

In casa Roma è il momento di Romelu Lukaku. La squadra di José Mourinho non è riuscita a battere il Torino, ma il centravanti belga ha confermato il suo ottimo stato di forma segnando la terza rete consecutiva in giallorosso. E nella notte Lukaku se l’è presa con i suoi detrattori, pubblicando uno sfogo in una storia Instagram.

Roma, terzo gol consecutivo di Lukaku

Chi aveva dubbi sulle capacità di Romelu Lukaku di incidere sulla stagione della Roma si è dovuto rapidamente ricredere. Contro il Torino il centravanti belga ha messo a segno la sua terza rete consecutiva in giallorosso, mostrando di poter ancora fare la differenza per la sua squadra. Dopo il gol ai granata, arrivato dopo quelli firmati contro Empoli e Sheriff Tiraspol, Lukaku ha pubblicato su Instagram uno sfogo contro coloro che l’avevano criticato nel corso dell’estate.

Roma, Lukaku e lo sfogo su Instagram

“Mi hanno insultato. È questa la p… verità”, ha scritto in francese Lukaku, citando in una storia di Instagram un verso della canzone “Bâtiment” del rapper francese Niska, tra i preferiti dell’attaccante. Il messaggio appare chiaro: gli insulti sono quelli che Lukaku ha subito nel corso dell’estate, quando non era ancora chiaro in quale squadra avrebbe giocato e soprattutto in che condizioni il giocatore si sarebbe presentato all’inizio della nuova stagione.

Roma, tifosi pazzi di Lukaku

Intanto i tifosi della Roma sono già pazzi di Lukaku. Il pareggio contro il Torino ha lasciato l’amaro in bocca, ma molti supporter giallorossi hanno sottolineato l’importanza del centravanti belga per la propria squadra. “Lukaku spacca le partite da un momento all’altro con una sola palla, meno male che è arrivato”, commenta Andrea su Twitter. “Lukaku aveva messo la partita in discesa, poi ci ha pensato Mou”, aggiunge Romano. “È il centravanti che ci mancava”, scrive Maria. “Chi ha definito Lukaku finito? Grande Rom!”, la chiosa di Rebel.