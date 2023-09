Torino-Roma, moviola: Le proteste per il rigore e il fuorigioco di Lukaku

La prova dell'arbitro Guida di Torre Annunziata vivisezionata ai raggi X, il fischietto campano per un anno non aveva diretto i giallorossi

25-09-2023 09:46

Per una stagione intera, quella scorsa, Marco Guida non aveva arbitrato la Roma. Rocchi l’ha riproposto con i giallorossi ieri per la gara col Torino dopo un anno di stop suggerito dalle molte polemiche che si erano verificate nei precedenti, al punto che a Roma si parlava del “bacio di Guida” ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Torre Annunziata?

Torino-Roma, i precedenti di Guida con le due squadre

L’ultima prova di Guida con la Roma risaliva al 9 maggio 2022 sul campo della Fiorentina con i viola che vinsero per 2-0. Guida aveva diretto la Roma per 26 volte in Serie A, per un bilancio di 10 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte giallorosse. L’ultimo incrocio risale alla sconfitta per 2-0, al Franchi di Firenze, contro la Fiorentina, nello scorso maggio. Due precedenti, entrambi vincenti contro il Torino, con Guida arbitro. Tutti e due le partite (2-0, 4-1) si giocarono nella Capitale.

Sono 23 i precedenti tra Guida e il Torino in Serie A, che con lui ha un bilancio di: 10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. 62 i cartellini gialli e ben 4 espulsioni.

Guida ha ammonito solo due giocatori

In Torino-Roma assistito da Preti e Mokhtar con Giua IV uomo, Di Paolo al Var e Paganessi all’Avar l’arbitro Guida ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Mourinho: 15’ s.t. Paredes (R), 39’ s.t. Krinstensen (R).

Torino-Roma, i casi da moviola

Due gli episodi dubbi ed in entrambi i casi Guida ha visto bene. Al 30′ colpo di testa di Kristensen e la palla sbatte sul braccio di Lazaro in area di rigore. Rapido check del Var che ha valutato il braccio dell’esterno attaccato al corpo. Al 68′ regolare il gol di Lukaku: Big Rom è in posizione regolare al momento del tocco di Kristensen.