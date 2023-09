Serie A, gli arbitri della 5a giornata: le designazioni di tutte le partite: Torino-Roma a Guida

Attenzione particolare alle trasferte delicate del Napoli, a Bologna, e della Roma, a Torino. Ayroldi arbitra i partenopei. Milan a Marchetti, Juve a Colombo e Inter a Marcenaro

20-09-2023 13:31

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di campionato. Nessun big match e impegni sulla carta abbordabili per le big con un’attenzione particolare alle trasferte delicate del Napoli, atteso a Bologna da una squadra in salute, e della Roma, che a Torino contro i granata di Juric – in una condizione di forma e d’umore invidiabile dopo la netta vittoria a Salerno – non avranno vita facile.

Il match dei partenopei (domenica 24 settembre, ore 18) è affidato ad Ayroldi di Molfetta, il posticipo serale a Torino – Zapata contro Lukaku – è diretto da Guida di Torre Annunziata.

Due gli anticipi del venerdì, in campo a Salerno e Lecce: i campani attendono il Frosinone (ore 18.30), arbitra Piccinini di Forlì; i salentini ospitano il Genoa (20.45), dirige Rapuano di Rimini.

Milan, Juventus e Lazio in campo sabato23: rossoneri in casa contro il Verona (ore 15), match affidato a Marchetti di Ostia Lido; bianconeri ospiti del Sassuolo, si gioca dalle 18, arbitra Colombo di Como. In serale la gara tra Lazio e Monza, fischia Abisso di Palermo.

Domenica all’ora di pranzo l’Empoli è chiamato a invertire il trend nero dell’avvio – quattro sconfitte, zero punti e zero gol fatti – contro la capolista: il testacoda è affidato a Mercenaro di Genova. Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina in campo dalle 15: arbitrano, rispettivamente, Feliciani di Teramo e Chiffi di Padova.

Arbitri e assistenti delle partite della 5a giornata

Salernitana-Frosinone

(venerdì 22 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Bottegoni-Politi

: Bottegoni-Politi IV Ufficiale: Dionisi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo

Lecce-Genoa

(venerdì 22 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Del Giovane-Niedda

: Del Giovane-Niedda IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Di Martino

AVAR: Longo S.

Milan-Verona

(sabato 23 settembre, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Rocca-Moro

: Rocca-Moro IV Ufficiale: Maresca

VAR: Marini

AVAR: Maggioni

Sassuolo-Juventus

(sabato 23 settembre, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Raspollini-Affatato

: Raspollini-Affatato IV Ufficiale: Sozza

VAR: Fabbri

AVAR: Di Martino

Lazio-Monza

(sabato 23 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Berti-Fontani

: Berti-Fontani IV Ufficiale: La Penna

VAR: Pairetto

AVAR: Manganiello

Empoli-Inter

(domenica 24 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Colarossi-Cipressa

: Colarossi-Cipressa IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Valeri

AVAR: Gariglio

Atalanta-Cagliari

(domenica 24 settembre, ore 15)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Baccini-Liberti

: Baccini-Liberti IV Ufficiale: Orsato

VAR: Abbattista

AVAR: Muto

Udinese-Fiorentina

(domenica 24 settembre, ore 15)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Margani-Cecconi

: Margani-Cecconi IV Ufficiale: Prontera

VAR: Serra

AVAR: Fabbri

Bologna-Napoli

(domenica 24 settembre, ore 18)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Bindoni-Tegoni IV Ufficiale: Doveri

VAR: Irrati

AVAR: Pagnotta

Torino-Roma

(domenica 24 settembre, ore 20.45)