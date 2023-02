Nell'analizzare il ritorno dei play-off di Europa League contro il Salisburgo, Mourinho smentisce il CEO della Roma, Pietro Berardi circa la sua possibile permanenza nella Capitale

22-02-2023 20:04

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, dopo il ko di misura incassato in Austria, il tecnico della Roma, José Mourinho, si sofferma sulle condizioni fisiche di Dybala, Pellegrini e Abraham, ma non si sbilancia sul proprio futuro in giallorosso, anzi…

Lo stato di salute della Roma

Circa la possibilità di vedere in campo Dybala e Abraham, lo Special One spiega:

Vediamo domani… al 100%, no. Se vogliono aiutare, sì, ma vediamo la soluzione e che cosa decidiamo. Tutti e tre insieme sono tre dubbi… il terzo è Pellegrini. Tre insieme è troppo, però, ma sono tutti e tre disponibili per aiutare. Non so se saranno titolari o meno, ma possono dare una mano.

In merito al recupero di Wjinaldum e al modo con cui la squadra arriva alla sfida con gli austriaci, Mourinho rivela:

Wjinaldum sta migliorando ogni giorno. Quei 10′ con il Verona dimostrano che sta tornato. Non è già più un’opzione per giocare solo cinque minutini. Oggi non ho visto gli occhi dei ragazzi. Oggi abbiamo fatto un allenamento di recupero per chi ha giocato con il Verona. Però, sono sicuro che i ragazzi vogliono vincere la sfida e che arriveremo con l’atteggiamento giusto. Questa è una squadra che dà sempre il massimo e non ho dubbi che, nonostante non siamo al 100%, a questo livello gli occhi saranno quelli di ragazzi che vogliono fare bene e vincere.

Cosa si aspetta Mou dal Salisburgo

Salisburgo differente rispetto alla passata settimana?

Partono dall’1-0 per loro… non lo so, difficile dire che cosa faranno. Hanno un vantaggio, ma è minimo. Poi, per filosofia, non mi sembra una squadra che si accontenta dello 0-0. Magari sarà una gara simile a quella dell’andata, ma con un destino diverso. All’andata, la squadra che ha avuto le maggiori possibilità per vincere siamo stati noi, domani vediamo e speriamo in un risultato diverso.

Mourinho sbugiarda il CEO della Roma, Berardi

Incalzato circa la possibilità di una permanenza alla Roma, lo Special One taglia corto e riserva una stoccata al CEO giallorosso, Pietro Berardi:

Lui convinto che resterò alla Roma anche l’anno prossimo? No, questa è una sua intuizione. Non ho scambiato nessuna parola con il CEO. Questa è solo una sua opinione. Quanto sarà importante centrare la Champions League per il futuro di Mourinho alla Roma? Oggi, il giorno prima della partita, l’ultima cosa che voglio pensare è il futuro mio e della squadra. Il mio pensiero è solo sulla gara di domani, è una gara da dentro o fuori. Il futuro, in questo caso, è domani. Non voglio parlare della mia situazione.

Tifosi, Mourinho ritira le accuse

Infine, il tecnico giallorosso torna sullo sfogo con i tifosi al termine della gara contro il Verona e rivela: