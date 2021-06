Ronald De Boer contro Frank: “Cruyff si rivolterebbe nella tomba”

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza di Euro 2020 sarà un’Olanda con ambizioni. Inserita in un Gruppo C che comprende anche Austria, Macedonia del Nord e Ucraina, la Nazionale Orange ha tutte le possibilità per compiere un buon percorso nella massima competizione continentale.

In Olanda, però, in questi giorni sta facendo molto discutere il modulo tattico scelto dal ct Frank De Boer. L’ex tecnico dell’Inter infatti, nell’ultima amichevole giocata mercoledì scorso contro la Scozia (conclusasi sul 2-2), si è affidato ad un 5-3-2 che poco ha a che fare con quelli che tradizionalmente sono i dettami del calcio olandese e con il 4-3-3 con la quale solitamente gli Orange si sistemano in campo.

Anche il fratello di Frank De Boer, Ronald, parlando a ‘De Telegraaf’, non ha usato parole propriamente tenere nel commentare il nuovo modulo adottato dalla Nazionale: “Johan Cruyff si rivolterebbe nella tomba, ma lo farebbe anche se vedesse una partita del Barcellona di Ronald Koeman. Stiamo parlando di un sistema di gioco molto allettante, ma dipende da come lo si interpreta”.

Frank De Boer nel corso della sua carriera da calciatore ha avuto modo di apprendere da molti grandi allenatori: “Frank è un esperto di Van Gaal. Ha imparato tanto da lui, ma ha anche una sua impronta, perché ha appreso anche da molti altri allenatori diversi”.



