Rovesciata vincente di Dany Mota: super goal dell'attaccante del Monza contro l'Italia Under 21

È stato un inizio di partita molto complicato quello dell’ Italia Under 21 contro il Portogallo. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono stati immediatamente puniti da Dany Mota Carvalho. Con un goal straordinario in rovesciata.

L’attaccante lusitano, classe 1998, è un volto molto noto del calcio italiano, visto che è in forza al Monza. Quest’anno ha disputato il campionato di Serie B, con 36 presenze complessive e 7 goal segnati.

Membro dell’Under 21 dal 2019, Mota contro l’Italia ha segnato con una meravigliosa rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che ha seguito una super parata di Carnesecchi. Il portiere bergamascho non ha potuto nulla però sul gesto tecnico del talento del club brianzolo.

Carnesecchi e Mota si erano già affrontati quest’anno il 17 aprile e ancora una volta il portoghese era riuscito a segnare un goal, a cui ha aggiunto un assist, decisivo per la vittoria monzese.

L’attaccante lusitano in passato ha giocato anche con la Virtus Entella e con la Juventus a livello giovanile, in particolare con l’Under 23 in Serie C. 24 presenze con 8 goal dal settembre 2019 al gennaio 2020. Quando è stato acquistato dal Monza per 2 milioni di euro.

