"Rrahmani mangia il pollo con le mani", bufera sul telecronista di Napoli-Roma, costretto a chiarire

Arrivata la spiegazione della frase pronunciata in diretta su DAZN, poi diventata virale sul web, da Riccardo Mancini durante il big-match di domenica

E’ il minuto 56′ di Napoli-Roma (due minuti esatti dopo il gol dell’1-0 di Lukaku) quando una frase del telecronista Riccardo Mancini, che accompagna il racconto di un’azione di gioco di Rrahmani, diventa leggenda. Sui social, immediatamente dopo la gara, diventa virale il video del frame dell’insolita espressione in diretta del giornalista di DAZN, ripreso anche da Striscia la Notizia, nella puntata di lunedì per la rubrica ‘Striscia lo striscione’ di Militello. Ma non finisce qui: dopo 48 ore di trend, il telecronista ha spiegato il goliardico significato dell’espressione utilizzata da lui in diretta.

La frase virale di Riccardo Mancini su Rrahmani

Durante la telecronaca del match Napoli-Roma, vinto per 1-0 dagli azzurri, una frase del commentatore Riccardo Mancini di DAZN ha attirato l’attenzione dei tifosi, diventando rapidamente virale. Riferendosi a una giocata difensiva di Amir Rrahmani, Mancini ha esclamato:

“Rrahmani mangia il pollo con le mani”, suscitando curiosità e ironia sul web. Il video del momento è stato poi condiviso sui canali social ufficiali di DAZN, raggiungendo una vasta platea, oltre quella del pubblico televisivo.

“Rrahmani mangia il pollo con le mani”: il contesto

L’episodio si è verificato quando Lobotka, con un elegante colpo di tacco al 56′ di Napoli-Roma, ha servito Rrahmani. Pressato dagli avversari, il difensore del Napoli ha deciso di spazzare via il pallone senza ricorrere a gesti tecnici elaborati.

È in questo frangente che Mancini ha pronunciato la frase sul pollo, aggiungendo poi: “Gioca semplice e allontana”. L’intervento ha fatto sorridere anche Andrea Stramaccioni, co-commentatore, che ha sottolineato la rima trovata da Mancini.

“Rrahmani mangia il pollo con le mani”: la spiegazione

Intervenuto a ‘Radio Manà Manà’, Riccardo Mancini ha spiegato l’origine di quella frase e il motivo della sua scelta spontanea: “Purtroppo o per fortuna rido perché veramente mi stanno bombardando, ma non sto scherzando e lo dico in anteprima nazionale mondiale a voi. Vi spiego quello che sta accadendo e quello che è accaduto ieri, cioè molto rapidamente”.

Mancini ha poi rivelato che l’espressione ha radici lontane: “Questa è un’espressione che io ho in testa da tanto tempo, dai tempi in cui giocavo a calcio. Negli spogliatoi c’erano alcuni mister che dicevano questa cosa per farci capire che dovevamo fare le cose semplici”.

Napoli-Roma, l’improvvisazione che ha conquistato il web

Mancini ha inoltre chiarito che la frase è nata sul momento: “Ieri ho visto il Napoli sotto pressione che di solito gioca a tic e tac, esce sempre in bello stile, con eleganza e palleggio. E invece poi Rrahmani a un certo punto lancia il pallone, e mi è venuto veramente spontaneo”.

La rima tra il nome del difensore e l’espressione sul pollo ha fatto il resto: “Non pensavo che di lì a poco si sarebbe scatenato tutto questo, ma il nome e il cognome del calciatore facevano rima con la frase che avevo in testa. Vi giuro, e l’ho detto anche a Strama in diretta, è stato tutto totalmente casuale”.

