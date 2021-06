Segnale saltato, utenti Sky furiosi: Che ha fatto la Spagna?

Il recupero è appena iniziato, le emozioni sono palpitanti. La Spagna attacca, la Polonia si difende: un gol subìto eliminerebbe Lewandowski e soci dal torneo dopo appena due gare. Ma anche la Spagna si gioca molto: in questi Europei non ha ancora vinto. Insomma, è il momento culminante del match di Siviglia, valido per la seconda giornata del girone E di Euro 2020. E che succede nelle case degli italiani che stanno ammirando il match su Sky? Che d’improvviso lo spettacolo scompare. Lunghissimi momenti di ‘nero’, seguiti da un messaggio vecchio stile: “Ci scusiamo per l’interruzione”.

Sky, problemi su tutte le reti live

In realtà il problema, che si è risolto solo a partita abbondantemente finita, non ha riguardato soltanto la trasmissione di Spagna-Polonia. Tutte le dirette in onda in quel momento, compresa SkyTg24, sono saltate di colpo. Per una ventina di minuti tutti i canali che trasmettevano eventi in diretta come la Formula E, gli Us Open di golf, il 6 Nazioni under 20 di rugby si sono “spenti” di colpo e, per ovviare al ‘nero’, sono stati mandati in onda in continuazione dei promo della rete, in un loop dai contorni beffardi per gli abbonati.

Problemi Sky, la furia degli utenti

Molti calciofili per ovviare ai disservizi durante Spagna-Polonia hanno potuto cambiare canale: “Vedi tu se per non perdermi gli ultimi minuti ho dovuto ripiegare sulla Rai, come una Coppa Italia qualsiasi”. Per gli amanti di golf, rugby e automobilismo non c’è stato nulla da fare. Tanti quelli che hanno affidato ai social le proprie lamentele. “Potete spiegarmi perché gli ultimi quattro minuti di recupero di Spagna-Polonia non li abbiamo potuto vedere? È questo il servizio per il quale paghiamo? Chi ci rimborsa di questo danno? Poi non vi lamentate se i clienti passano ad altra piattaforma digitale… che vergogna!”. Oppure: “Qualcuno sa se è finita Spagna-Polonia e quanto? Grazie”. E ancora: “Che ha fatto la Spagna?”. Fino ad arrivare a: “State diventando peggio di Dazn“. Qualcuno si è lamentato anche per la mancanza di sensibilità, una volta risolti i problemi: “Scuse fredde, frettolose e poco chiare. Avete perso un abbonato”.

SPORTEVAI | 20-06-2021 10:30