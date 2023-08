Serie A, gli arbitri della 3a giornata: le designazioni di tutte le partite. Big match a Rapuano e Colombo

Roma-Milan, venerdì 1 settembre ore 20.45, a Rapuano. Per Napoli-Lazio (sabato 2 settembre, ore 20.45), c'è Colombo. Inter-Fiorentina, domenica 3 settembre ore 18.30, a Marchetti. Il quadro completo delle designazioni.

30-08-2023 13:16

Resi noti gli arbitri per la terza giornata di campionato. Almeno tre i big match attenzionati, con gli strascichi che si è portato dietro il caso Di Bello dopo Juventus-Bologna, con un clamoroso rigore per i felsinei che né l’arbitro né il Var hanno concesso (puntuale, in settimana, l’ammissione dell’errore dei vertici Aia e lo stop dei diretti interessati).

Il direttore di gara di Roma-Milan, in calendario venerdì 1 settembre alle ore 20.45 è Rapuano della sezione di Rimini. Napoli-Lazio (sabato 2 settembre, ore 20.45), affidata a Colombo di Como. Inter-Fiorentina, a San Siro domenica 3 settembre con fischio di inizio alle ore 18.30, è affidata a Marchetti di Ostia Lido. Per Empoli-Juventus (domenica 3 settembre, ore 20.45) c’è Ayroldi. Qui di seguito il quadro completo delle designazioni.

Arbitri e assistenti delle partite della 3a giornata

Sassuolo-H. Verona

(venerdì 1 settembre, ore 18.30)

Piccinini di Forlì Assistenti : Bercigli-De Meo

: Bercigli-De Meo IV Ufficiale: Camplone

VAR: Dionisi

AVAR: Meraviglia

Roma-Milan

(venerdì 1 settembre, ore 20.45)

Rapuano di Rimini Assistenti : Meli-Alassio

: Meli-Alassio IV Ufficiale: Massa

VAR: Irrati

AVAR: Di Vuolo

Bologna-Cagliari

(sabato 2 settembre, ore 18.30)

Orsato di Schio Assistenti : Rocca-Vecchi

: Rocca-Vecchi IV Ufficiale: Gualtieri

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

Udinese-Frosinone

(sabato 2 settembre, ore 18.30)

: Guida di Torre Annunziata Assistenti : C. Rossi-Ricci

: C. Rossi-Ricci IV Ufficiale: Volpi

VAR: Fabbri

AVAR: Miele

Atalanta-Monza

(sabato 2 settembre, ore 20.45)

: Marcenaro di Genova Assistenti : Zingarelli-Scatragli

: Zingarelli-Scatragli IV Ufficiale: Prontera

VAR: Doveri

AVAR: Serra

Napoli-Lazio

(sabato 2 settembre, ore 20.45)

: Colombo di Como Assistenti : Mokhtar-Palermo

: Mokhtar-Palermo IV Ufficiale: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo

Inter-Fiorentina

(domenica 3 settembre, ore 18.30)

: Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Costanzo-Passeri

: Costanzo-Passeri IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Torino-Genoa

(domenica 3 settembre, ore 18.30)

: Chiffi di Padova Assistenti : Perfetti-Severino

: Perfetti-Severino IV Ufficiale: Santoro

VAR: La Penna

AVAR: Maggioni

Empoli-Juventus

(domenica 3 settembre, ore 20.45)

Ayroldi di Molfetta Assistenti: Rossi-Perrotti

Rossi-Perrotti IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Di Martino

AVAR: Di Paolo

Lecce-Salernitana

(domenica 3 settembre, ore 20.45)