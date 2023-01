Inter-Napoli, la direzione di Sozza

C’era molta curiosità a proposito della direzione di gara di Inter-Napoli. In realtà il milanese Sozza non ha inciso nell’economia del match. Ha sì arbitrato all’inglese, lasciando correre molto su entrambi i fronti, ma con uniformità di giudizio. Qualche protesta di marca napoletana per il “trattamento” riservato a Kvaratskhelia da parte dei difensori dell’Inter: ecco, forse l’unico peccato veniale del promettente fischietto lombardo è nel non aver estratto prima qualche cartellino giallo.

Il gol annullato in Salernitana-Milan

Sufficiente anche la direzione di Fourneau all’Arechi. Il fischietto di Roma è uscito accerchiato dai calciatori della Salernitana, che invocavano un recupero più consistente. In realtà l’arbitro ha diretto bene, annullando giustamente un gol al Milan che Brahim Diaz aveva festeggiato, ma che in realtà sarebbe stato da attribuire a Tomori. Lo spagnolo, a conti fatti, ha soltanto disturbato il portiere granata Ochoa partendo da posizione di fuorigioco, determinando la mancata concessione della rete dopo consulto Var.

Errore determinante in Cremonese-Juve

Non si capisce invece perché sia stata annullata la possibile rete del vantaggio della Cremonese contro la Juve. Corretto l’intervento della sala Var per il fuorigioco di Valeri, inspiegabile invece il fischio di Ayroldi per un presunto fallo di Dessers ai danni di Danilo: la spinta, se c’è, è leggerissima e assolutamente veniale. Per i “nuovi” parametri del campionato italiano, fischiare fallo in attacco in situazioni del genere non è giustificato. Partita condizionata da questo grave errore.

Arbitri: Roma-Bologna e le altre gare

Proteste di marca bolognese all’Olimpico: il tocco di Lucumì sul piede di Dybala, però, è evidente e bene ha fatto Santoro a concedere la massima punizione ai giallorossi. Proteste della Fiorentina per alcuni episodi dubbi nel corso del match contro il Monza – su tutti, un tocco col braccio di Caldirola in area – ma le decisioni di Feliciani sembrano corrette. Bene anche Giua in Spezia-Atalanta: irregolare la posizione di Ampadu in occasione del possibile 3-0 dei liguri.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 41 NAPOLI +2 39 MILAN 36 MILAN +2 34 JUVENTUS 34 JUVENTUS +1 33 INTER 33 LAZIO -1 31 LAZIO 30 ROMA -1 31 ROMA 30 INTER +3 30 ATALANTA 28 FIORENTINA -7 27 UDINESE 25 ATALANTA +2 26 TORINO 22 UDINESE – 25 FIORENTINA 20 TORINO – 22 BOLOGNA 19 LECCE -3 21 LECCE 18 SPEZIA -4 18 EMPOLI 18 SASSUOLO -1 17 SALERNITANA 17 SALERNITANA +1 16 MONZA 17 MONZA +1 16 SASSUOLO 16 EMPOLI +2 16 SPEZIA 14 BOLOGNA +5 14 SAMPDORIA 9 SAMPDORIA – 9 CREMONESE 7 CREMONESE – 7 VERONA 6 VERONA – 6

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan