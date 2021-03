Serie A: le decisioni del giudice sportivo

Sono cinque i calciatori di Serie A che saranno costretti a saltare per squalifica la 25esima giornata di Serie A, turno infrasettimanale che andrà in scena tra domani e giovedì.

Si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli che non scenderà in campo contro il Sassuolo, Charalampos Lyogiannis del Cagliari e Danilo del Bologna che non si troveranno in campo alla Sardegna Arena, Federico Barba che non sarà in campo per Benevento-Verona e Marten De Roon dell’Atalanta che non giocherà nella sfida dei suoi contro il Crotone.

Multa per l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi. Il tecnico dei sanniti, che ieri era in tribuna allo Stadio Maradona perché squalificato, è stata multato: “Per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Per Inzaghi multa di 2500 euro.

