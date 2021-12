Serie A: le decisioni del giudice sportivo

07-12-2021 13:17

Dopo la sedicesima giornata di Serie A che si è conclusa nella giornata di ieri con la vittoria dell’Empoli sull’Udinese e il pareggio del Torino a Cagliari, il giudice sportivo ha squalificato per un turno sette giocatori, che non saranno dunque a disposizione nel prossimo weekend.

Si tratta di: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio che non scenderà in campo nel match contro il Sassuolo; Pietro Ceccaroni del Venezia che non sarà della partita contro la Juventus; Samir dell’Udinese non sarà convocato per la gara contro il Milan, mentre Mihajlovic deve fare a meno di Nicolas Dominguez nella trasferta di Torino contro i granata.

Infine Gasperini non potrà contare sull’ucraino Ruslan Malinovskyi nella trasferta dell’Atalanta a Verona e Mourinho sarà senza Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini per il match del monday night dell’Olimpico quando la Roma ospiterà lo Spezia.

