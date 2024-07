Serie B sorteggio calendario a La Spezia: le squadre e gli allenatori della cadetteria 2024/25

Tutto pronto per il sorteggio dei calendari della serie B in programma dalle ore 19 di mercoledì 10 luglio. Quali sono le ambizioni dei club e chi saranno i nuovi allenatori della prossima cadetteria

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Si accendono i riflettori sulla 93esima edizione della Serie B. Venti le squadre ai nastri di partenza, tantissime le piazze importanti accomunate da un unico e grande desiderio: la promozione nella massima divisione italiana.

La composizione del calendario prenderà forma questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, e dopo Como (designata a ospitare l’evento nella stagione 2023-24), sarà la città ligure di La Spezia a sollevare definitivamente il sipario sulla nuova cadetteria.

Le date della serie B 2024/25

L’edizione alle porte della serie B scatterà venerdì 16 agosto e si concluderà il 9 maggio per poi dare spazio al fascino della girandola playoff e del purgatorio dei playout.

Quindi la sosta dal 30 dicembre all’11 gennaio, quattro finestre per le Nazionali e altrettanti turni infrasettimanali tra cui Santo Stefano e il primo maggio.

Le favorite della serie B 2024/25

La favorita per il grande salto resta la Cremonese (sogno cullato e poi svanito definitivamente nella finalissima playoff persa contro il Venezia), ma attenzione anche alle altre contendenti, pronte a far saltare il banco in qualsiasi momento.

Il ricchissimo Palermo di City Group, dopo aver ufficializzato Dionisi, va all’assalto di lidi più prestigiosi e consoni alla sua storia; mentre Sampdoria e Brescia scelgono la linea verde della continuità. Tante nuvole, invece, si addensano sul Catanzaro; l’autentica sorpresa della passata stagione, infatti, è rimasta orfana del condottiero Vincenzo Vivarini che ha firmato col Frosinone.

Attenzioni rivolte anche al nuovo Sassuolo che dopo undici stagioni nell’empireo della Serie A, riparte dalla divisione inferiore con il fine di tornare ai fasti di un tempo. Chiude il parterre la Salernitana con l’obiettivo di dimenticare in fretta un’annata storta e iniziata sotto una cattiva stella.

Serie B: tra ambizioni e desideri

Bari e Pisa, dopo aver cambiato pelle, puntano a salire sul treno dei desideri; mentre Cittadella, Sudtirol, Cosenza, Modena, Reggiana e Spezia aspirano a una salvezza tranquilla.

Tanta curiosità anche sulle neopromosse: Mantova, Cesena, Juve Stabia e Carrarese con quest’ultima che torna a disputare la “B” settantasei anni dall’ultima apparizione (1946-1947).

Gli allenatori della serie B 2024/25

Tanti i cambiamenti sulle panchine del campionato cadetto. Il Bari, dopo la salvezza raggiunta ai play-out, ha salutato Federico Giampaolo, affidando le chiavi della panchina a Moreno Longo. Colpo grosso per il Pisa che ha ufficializzato Filippo Inzaghi, mentre Alessio Diniosi ha sposato l’ambizioso progetto del Palermo.

Tra le squadre retrocesse diverse le novità: la Salernitana ha annunciato il divorzio con Andrea Sottil e scelto per il futuro Giovanni Martusciello (per tanti anni il secondo di Maurizio Sarri); il Frosinone va sul sicuro con Vincenzo Vivarini (Fabio Caserta a Catanzaro) e il Sassuolo prova l’assalto alla massima divisione con Fabio Grosso, reduce da un’esperienza infelice in Ligue 1 con il Lione.

Riparte da Cosenza Massimiliano Alvini, la società calabrese ha liberato William Viali che guiderà la Reggiana per il dopo Nesta. Nuova guida tecnica per il Modena, i canarini saranno guidati da Pierpaolo Bisoli e non più da Paolo Bianco; Brescia e Sampdoria, invece, hanno confermato rispettivamente Rolando Maran e Andrea Pirlo.

Linea della continuità anche per Cremonese (Giovanni Stroppa), Spezia (Luca D’Angelo), Sudtirol (Federico Valente) e Cittadella (Edoardo Gorini). Infine le neopromosse vanno avanti con Davide Possanzini (Mantova), Antonio Calabro (Carrarese), Guido Pagliuca (Juve Stabia); per il Cesena c’è l’ex Bari Roberto Mignani con Mimmo Toscano (artefice della promozione romagnola) che ha scelto il Catania in Serie C.

Tutte le panchine della cadetteria: conferme e new entry