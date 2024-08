Settebello, Condemi vuota il sacco: duro sfogo sui social dopo l'espulsione scandalo con l’Ungheria

Il 20enne universale dell’Italia affida a un post su Instagram il commento del clamoroso episodio arbitrale che ha condizionato il quarto di finale di ieri sera contro i magiari

Parigi 2024 doveva essere anche l’Olimpiade di Francesco Condemi, uno dei 5 debuttanti olimpici del Settebello, ed in effetti lo è stata: in positivo nella fase a gironi, nella quale il 20enne universale siciliano si è segnalato tra i migliori della Nazionale del c.t. Sandro Campagna; in negativo, purtroppo, ieri sera, quando Condemi ha impersonato i panni della vittima nel grave episodio arbitrale che ha condizionato il quarto di finale tra l’Italia e l’Ungheria, vinto ai rigori dai magiari. Condemi è stato infatti espulso per gioco violento al 13’, dopo aver segnato il 3-3 con un gran tiro, perché l’arbitro ha ravvisato al Var un suo colpo ai danni del capitano ungherese Jansik.

Parigi 2024: Settebello, Condemi vittima di un’espulsione scandalo

Un errore clamoroso perché nato da una interpretazione folle delle immagini fornite dalla Var review, che ha influenzato non solo direttamente quel momento della gara – il punteggio è passato dal 3-3 al 4-2 per l’Ungheria, che ha usufruito di un rigore, e il Settebello è rimasto con l’uomo in meno per 4’ – ma l’intera partita: anche ieri sera Condemi stava giocando un’ottima gara e la sua energia, la sua esplosività e l’abilità sotto rete sarebbero sicuramente servite all’Italia nella battaglia con i forti ungheresi.

Parigi 2024: Condemi, il futuro del Settebello

Catanese classe 2003 (è nato a dicembre), figlio e fratello d’arte – la mamma è l’ex pallanuotista Milena Virzì, il fratello Andrea gioca in A1 – Ciccio, come lo chiamano i compagni di squadra, mostrava di avere un talento fuori dal comune già da piccolo, all’HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo, organizzato ogni anno a Lignano Sabbiadoro.

Crescendo Condemi ha confermato le sue qualità: ha esordito in A1 a 15 anni e nel Settebello a soli 18, vincendo un argento mondiale e un bronzo europeo da protagonista. Non a caso con la crisi della Pro Recco gli altri club italiani si sono precipitati a contattarlo per cercare di ingaggiarlo. Per molti osservatori diverrà il giocatore più forte al mondo, per altri è destinato “solo” a trasformarsi nel punto di riferimento del Settebello del futuro. Fatto sta che ieri Condemi sarebbe stato di certo uno dei protagonisti del quarto di finale.

Parigi 2024, Settebello: lo sfogo di Condemi su Instagram

L’episodio dell’espulsione per gioco violento gli ha negato questa possibilità. Condemi, a cui stamattina è stata revocata la squalifica automatica dopo il cartellino rosso, sui social ha commentato polemicamente l’episodio, dicendosi comunque orgoglioso di quanto fatto dal Settebello. “Non riesco a esprimere nessuna delle emozioni per quello che è successo. E mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un episodio come quello di ieri, in cui la politica è sopra lo sport”, ha scritto Condemi su Instagram, pubblicando una foto dell’Italia durante l’inno, prima della gara: il riferimento è alla discussa designazione degli arbitri Miskovic e Alexandrescu, due fischietti non di prima fascia.

“L’unica cosa di cui sono certo è che il cammino è molto lungo e che la ruota della vita gira per tutti, potete starne certi. Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo, sempre con la testa alta e la mano sul cuore. Sono orgoglioso di essere italiano, torneremo”, conclude Condemi nel suo post che rapidamente ha fatto il pieno di like tra tifosi e appassionati non solo italiani.