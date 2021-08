Sorteggio Champions League, tifosi Milan tra speranze e timori

Archiviati i play-off di qualificazione, con i sorteggi degli otto gironi a Istanbul è nata finalmente la UEFA Champions League 2021-22, 67sima edizione della maggiore competizione per club a livello europeo. Inserito in quarta e ultima fascia, tra le quattro squadre italiane nell’urna, il Milan era sicuramente quella a maggior rischio girone di ferro. Alla fine, il Diavolo evita il peggio, ma se la dovrà comunque vedere con due prime della classe del calibro di Atletico di Madrid e Liverpool. Chiude il Gruppo B l’affascinante sfida con il Porto, che nella passata edizione eliminò la Juventus di Andrea Pirlo.

Sorteggi Champions League, i timori dei tifosi rossoneri

Sui social, i tifosi del Milan seguono con apprensione il sorteggio e, dopo le prime due turnate di estrazioni, iniziano a fare gli scongiuri e indicare le proprie preferenze. C’è chi scrive: “Milan deve assolutamente trovare il G” e un tifoso conferma: “Datemi il gruppo col Lille e il Siviglia“, mentre qualcuno allarga possibilità: “Gruppi C, F, G quelli dove dobbiamo augurarci di finire”. Il C ha Sporting Lisbona e B. Dortmund; l’F, Villareal e Manchester United. Ovviamente non manca il pessimismo: “Ci becchiamo City-PSG sicuramente”, scrive un tifoso, e un altro conferma il timore: “È già scritto, finiamo nel gruppo A“, “No ma non sono in ansia no. Sappiamo tutti che finiremo nel girone A”.

Sorteggi Champions League, Milan con Atletico di Madrid, Liverpool e Porto

In avvio della quarta turnata, i tifosi rossoneri si disperano: “Direi che peggio di così non potevamo scegliere“, “ma perché abbiamo sempre sfiga madonna”. Poi, l’urna iscrive i rossoneri nel Gruppo B con Atletico di Madrid, Liverpool e Porto e sui social i supporter del Diavolo si spaccano.

C’è chi accetta di buon grado il destino, tira un sospiro di sollievo per aver evitato il Gruppo A con City e Psg e scrive: “Stava per finir peggio. Sarà una bella Champions!”, e ancora: “Difficilissima, difficilissima, ma non impossibile. Forza ragazzi. Non è il gruppo C ma non è neanche l’A. Liverpool e Atletico Madrid, cerchiamo di invitarci alla festa, per il terzo posto ci siamo, proviamoci“, “Gruppo B lo accettiamo”, e chi predica calma: “Tranquilli. Ce la giocheremo!“. Qualcuno azzarda pronostici: “Passiamo con gol di Messias ad Anfield, è scritto”, e chi prevede il peggio: “Per la prima volta nella nostra storia usciremo ai gironi di Champions“.

