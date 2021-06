Stipendi azzurri, quanto guadagnano i giocatori dell'Italia

I 26 Azzurri di Euro 2020 hanno ingaggi importanti, derivanti dal fatto che alcuni rientrano nella categoria “top player” e altri hanno la fortuna ulteriore di giocare all’estero dove volano ingaggi ormai quasi impensabili in Italia. Così si scopre che il giocatore italiano che prende lo “stipendio” più alto è Marco Verratti. Il centrocampista abruzzese, cervello e piedi del Paris Saint Germain, ha nell’ultimo anno rinnovato il contratto che lo lega ai francesi a 9 milioni di euro a stagione. Sempre coi francesi gioca anche il terzino Florenzi, che di milioni ne prende 3. Altro ingaggio molto rilevante quello dell’altro metronomo del centrocampo italiano, ossia l’oriundo Jorginho che per guidare il Chelsea in cabina di regia prende 6 milioni all’anno. Ingaggio notevole anche per Emerson Palmieri: il terzino sinistro italio-brasiliano per stare a lungo in panchina nel Chelsea prende 4,5 milioni all’anno.

Tra i giocatori di casa nostra per ora il più pagato risulta essere Leonardo Bonucci della Juve con 6,5 milioni di euro all’anno. Per ora è il più pagato perché Gigio Donnarumma sta per terminare il suo contratto con il Milan a “soli” 6 milioni a stagione e sta per firmarne uno nuovo a cifre sicuramente più alte. Importante anche l’ingaggio dello juventino Federico Chiesa (5 milioni) e del napoletano Insigne (4,5 milioni).

Ci sono però anche giocatori dall’ingaggio molto contenuto. Ovviamente il giovanissimo Raspadori, baby fenomeno del Sassuolo, ha ancora un ingaggio da debuttante, che sarà sicuramente adeguato nelle prossime settimane, così come il suo compagno di squadra Locatelli o l’atalantino Pessina: due gioielli under 23 che sono lanciatissimi verso una carriera sfolgorante e con essa anche a ingaggi sicuramente maggiori di quelli di oggi.

Gli ingaggi dei calciatori della Nazionale italiana a Euro 2020

Giocatore Ruolo Club Ingaggio

milioni €/anno Gianluigi Donnarumma P Milan 6 Salvatore Sirigu P Torino 2 Alex Meret P Napoli 1 Leonardo Bonucci D Juventus 6,5 Francesco Acerbi D Lazio 1,8 Giorgio Chiellini D Juventus 3,5 Leonardo Spinazzola D Roma 3 Giovanni Di Lorenzo D Napoli 2,3 Alessandro Bastoni D Inter 1,5 Rafael Tolói D Atalanta 1 Alessandro Florenzi D PSG 3 Emerson Palmieri D Chelsea 4,5 Federico Bernardeschi C Juventus 4 Bryan Cristante C Roma 1,8 Lorenzo Pellegrini C Roma 2,3 Nicolò Barella C Inter 2,5 Marco Verratti C PSG 9 Jorginho C Chelsea 6 Matteo Pessina C Atalanta 0,4 Manuel Locatelli C Sassuolo 0,7 Federico Chiesa A Juventus 5 Lorenzo Insigne A Napoli 4,6 Ciro Immobile A Lazio 4 Andrea Belotti A Torino 2 Domenico Berardi A Sassuolo 1,8 Giacomo Raspadori A Sassuolo 0,1

E rispetto a questi ingaggi faraonici, i soldi del gettone di presenza in Nazionale sembrano quasi una beneficenza.

VIRGILIO SPORT | 09-06-2021 09:57