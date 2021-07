Tokyo 2020, cerimonia d'apertura di questa tormentata Olimpiade. Live

[iol_placeholder type="reload-button"]

Nonostante le tormentate vicende che hanno accompagnato la vigilia della cerimonia di apertura di questa edizione giapponesi dei Giochi Olimpici, alle 13.00 italiane ( saranno le 20.00 in Giappone) andrà in scena l’evento che accompagna l’inaugurazione ufficiale di Tokyo 2020. Come da tradizione, sarà la delegazione della Grecia a sfilare per prima, mentre l’Italia (in bianco) sfilerà 18esima e vedrà protagonisti, in qualità di portabandiera Jessica Rossi e Elia Viviani. Paola Egonu, come anticipato, porta invece il vessillo del Cio.

Tokyo 2020, cerimonia d’apertura: l’Italia sfila diciottesima

A sfilare per primi saranno gli ellenici, ai quali seguiranno la squadra dei rifugiati (tra i coach, c’è anche il nostro Niccolò Campriani, olimpionico del tiro). Si seguirà poi l’ordine alfabetico, naturalmente utilizzando quello giapponese: la delegazione azzurra sfilerà dunque diciottesima. A chiudere la cerimonia saranno gli atleti del Giappone, in rispetto della tradizione che vuole il Paese ospitante chiudere la sfilata. Ricordiamo che la Francia (dove si terranno i prossimi Giochi nel 2024) sarà penultima e gli Stati Uniti (sede con Los Angeles dell’Olimpiade 2028) terz’ultimi. Le norme anti Covid imporranno dei tempi diversi: la lunga sequenza di presentazione degli atleti sarà più lenta del solito inoltre gli atleti dovranno mantenersi distanziati e e gli atleti indosseranno la mascherina. Presentye ala cerimonia, come annunciato anche l’imperatore giapponese Naruhito, che ha annunciato che non pronuncerà la parola “celebrazioni” per rispettare coloro che hanno sofferto per il Covid. In rappresentanza dell’Italia la sottosegretaria allo Sport, ed ex campionessa azzurra di scherma, Valentina Vezzali. Per la Francia sarà presente il presidente Macron, per gli Stati Uniti verranno rappresentati dalla first lady, Jill Biden.

Cerimonia d’apertura dei Giochi di Tokyo 2020, dove vederla in tv

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 potrà essere vista in diretta streaming dalle 13 su Discovery+ (anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (presente anche sulla piattaforma DAZN). Sulla Rai invece, sempre a partire dalle 13, la diretta tv della cerimonia andrà live su Rai2 e su RaiPlay.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2021 12:06