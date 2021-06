Turchia-Italia, Florenzi fuori all'intervallo: sostituito per scelta tecnica

E’ durata soltanto 45′ la partita di Alessandro Florenzi, schierato titolare sulla corsia di destra da Roberto Mancini nella sfida inaugurale di Euro 2020 contro la Turchia. Presentatosi all’appuntamento non nelle migliori delle condizioni dopo il lieve risentimento muscolare patito nel corso della settimana, l’esterno in forza al PSG non è rientrato in campo all’intervallo sostituito da Giovanni Di Lorenzo.

Come riportato da ‘Sky’ nel corso dell’intervallo del match, però, la sostituzione non sarebbe legata alle condizioni fisiche del laterale romano bensì ad una scelta esclusivamente tecnica. L’innesto del terzino del Napoli è maturato, infatti, nell’ottica di una maggiore propulsione sul binario di destra rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco.

Un sospiro di sollievo per l’Italia dunque, visto che le pratiche di riscaldamento avviate da Di Lorenzo poco dopo la mezz’ora di gioco avevano fatto presagire che Florenzi fosse effettivamente alle presa con problematiche di natura muscolare. Anche se comunque il terzino del PSG ha finito la partita in panchina con la borsa del ghiaccio sul polpaccio.

OMNISPORT | 11-06-2021 23:37