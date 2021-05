Turchia, lavori in corso per Gunes. In 30 a caccia di Euro 2020

La Turchia è nel Gruppo A con Italia, Svizzera e Galles e anzi sarà proprio lei a tenere a battesimo la nazionale di Mancini. La squadra anatolica è da sempre collettivo estremamente ostico e grintoso, ma fino a pochi anni fa era carente in esperienza internazionale. Questa squadra, guidata da Senol Günes è invece formata da elementi di talento che giocano nei principali campionati di Europa.

Con giocatori del calibro di Calhanoglu, Demiral, Yilmaz, Under la nazionale della mezzaluna stellata non può nascondersi. Per l’Italia non sarà facile.

I 30 giocatori che Gunes ha preconvocato sono:

Portieri : Gunok, Cakir, Bayindir, Akkan

: Gunok, Cakir, Bayindir, Akkan Difensori : Çelik, Müldür, Demiral, Kabak, Söyüncü, Ayhan, Meras, Yılmaz

: Çelik, Müldür, Demiral, Kabak, Söyüncü, Ayhan, Meras, Yılmaz Centrocampisti : Tekdemir, Yokuslu, Antalyali, Toköz, Tufan, Kökçü, Kahveci, Calhanoglu, Ünder, Karaca, Akbunar, Omur, Aktürkoğlu

: Tekdemir, Yokuslu, Antalyali, Toköz, Tufan, Kökçü, Kahveci, Calhanoglu, Ünder, Karaca, Akbunar, Omur, Aktürkoğlu Attaccanti: Yazici, Yilmaz, Unal, Dervisoglu, Karaman

