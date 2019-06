Under 21, le nazionali aprono le porte

Le undici nazionali che prenderanno parte alla fase finale dell’Europeo UEFA Under 21, la prima organizzata in Italia, hanno raggiunto il nostro Paese e i rispettivi ritiri nelle due regioni che ospiteranno le partite: Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Per disposizione UEFA, tutte le squadre dovranno disputare almeno un allenamento a porte aperte nella fase a gironi. Ecco il calendario di queste sedute aperte al pubblico, tenuto conto che l’Italia di Luigi Di Biagio ha già disputato la sua, lunedì 10 a Casteldebole, al centro tecnico intitolato a Niccolò Galli.

Austria: 15 giugno ore 18.30, Virtus Corno, Corno di Rosazzo (Udine)

Belgio, 17 giugno ore 10, Sassuolo TC, Sassuolo (Modena)

Croazia, 16 giugno ore 18, stadio comunale Santa Monica (Rimini)

Danimarca, 15 giugno ore 11, Tarcento (Udine)

Inghilterra, 14 giugno ore 18.15, stadio Macrelli, San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)

Francia, 19 giugno ore 17.30, Tullo Morgagni, Forlì

Germania, 14 giugno ore 17.30, Fagagna (Udine)

Polonia, 14 giugno ore 17, Spilamberto (Modena)

Romania, 16 giugno ore 18, Meldola (Forlì-Cesena)

Serbia, 15 giugno ore 18.30, stadio Grezar, Trieste

Spagna, 17 giugno ore 11, Castel San Pietro Terme, Bologna



SPORTAL.IT | 13-06-2019 19:23