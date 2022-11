01-11-2022 09:14

Era la seconda volta che Luca Sacchi arbitrava la Roma: prima del match di ieri al Bentegodi il fischietto di Macerata aveva incontrato una sola volta i giallorossi: il 2 maggio 2021 nella sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria. Ieri per Verona-Roma era coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Cipressa, IV Uomo Baroni mentre al Var c’era Maresca (arbitro poco amato dalla Roma) e all’Avar Aureliano, nel ciclone dopo i fatti di Torino-Milan, quando non è intervenuto misteriosamente per segnalare il fallo di Messias su Buongiorno (e anch’egli con precedenti poco incoraggianti con la Roma).

Verona-Roma, Sacchi giudica ininfluente posizione Henry sul primo gol

Diversi i casi dubbi in Verona-Roma, si parte subito con il gol del Verona di Dawidowicz: la sua posizione sul tiro di Faraoni è regolare, Henry invece è in fuorigioco sua sul tiro di Faraoni che sul tocco di Dawidowicz e disturba la visione di Rui Patricio. Per Sacchi il gol è valido, c’è una revisione da parte del VAR che però inon porta all’on field review per ricontrollare che Henry partecipasse all’azione: il gol viene convalidato.

Verona-Roma, Sacchi non vede l’intervento da rosso di Dawidowicz

Viene salvato dal Var invece Sacchi al 33′, quando Dawidowicz entra in a gamba alta in salto sul ginocchio di Zaniolo. Sacchi non vede niente e non chiama neanche il fallo. Il VAR lo richiama all’on field review e il giocatore del Verona viene espulso.

Verona-Roma, entrambe le squadre hanno chiesto un rigore

Infine le proteste di entrambi i club per un possibile penalty: al 73′ è la squadra di Mourinho ad alzare la voce. Faraoni trattiene per la maglia e spinge Belotti in area: Sacchi non fischia, il VAR non interviene perchè non si tratta di chiaro errore. Al 79′ è il Verona a protestare per un contatto in area di rigore tra Karsdorp e Lasagna che cade a terra dopo il contrasto. Non interviene neanche stavolta il Var ma questo sembra più rigore del precedente.